Sprotta

Der Saal im Sprottaer Gasthof ist festlich eingedeckt. Es stehen Plätzchen auf den Tischen, später wird noch Kaffee verteilt. Etwa 45, zumeist ältere Frauen und Männer warten gespannt auf das musikalische Programm zum Dreikönigsfest. „Das Dreikönigsfest oder auch Ephiphania genannt ist seit über 30 Jahren Tradition im Ort. Wir schließen damit die Weihnachtszeit ab. Es ist der Abschluss des alten Jahres und der Beginn des neuen Jahres“, erklärte Pfarrerin Edelgard Richter.

Zur Galerie Frauenchor, Posaunisten und Flötenkreis musizieren zum Ausklang der Weihnachtszeit gemeinsam

Danach folge eine festlose Zeit mit Gottesdiensten. Ab März gibt es dann solche Höhepunkte wie den Weltgebetstag, Ostern, Gemeindefest und die Konfirmationen.

Das älteste Christusfest

Der Sonntag Epiphanias oder auch Dreikönigsfest ist das älteste Christusfest. Zu diesem Tag wird gefeiert, dass Gott in Jesus Christus in der Welt erschienen ist. Dem Ephiphaniasfest wurden verschiedene Ereignisse im Leben Christi zugeordnet: die Geburt Jesu, die Taufe Jesu oder das Weinwunder zu Kana. In der westlichen Kirche hat man das Fest eng mit den Weisen aus dem Morgenland verbunden.

Sternsinger ziehen am 6. Januar durch die Straßen

Vor allem in Süddeutschland, aber auch in unserer Region ziehen immer am 6. Januar Sternsinger durch die Straßen. Die als Könige verkleideten Kinder tragen vor sich einen Stern und singen an den Haustüren. In der katholischen Kirche sammeln sie an diesem Tag auch Geld für Kinder in den armen Ländern. Nach dem Singen an der Haustür schreiben sie mit geweihter Kreide zwischen die jeweilige Jahreszahl C + M + B – die Abkürzung für den lateinischen Segen: Christus Mansionem Benedicat (Christus segne dieses Haus). C, M, B lässt sich aber auch als Abkürzung der Namen der drei Weisen Caspar, Melchior und Baltasar lesen.

Nachwuchs für Flötenkreis gesucht

„Bei unserem Fest singen wir Weihnachtslieder, es gibt eine Bibellesung, die Weihnachtsgeschichte wird erzählt und es gibt viel Musik“, so Richter weiter. Dafür sorgten der Frauenchor Mörtitz, der Posaunenchor Sprotta sowie der Flötenkreis der Gemeinde. Zu den Jüngsten gehört an diesem Nachmittag die siebenjährige Antonia Stichel. Sie begann vor gut einem Jahr mit dem Flötenspiel. „Wir sind an Nachwuchs beim Flötenkreis sehr interessiert. Egal wie alt. Die Gruppe gibt es seit 1996. Zu guten Zeiten spielten hier bis elf Leute. Heute sind es noch fünf. Wer Interesse hat, kann immer bei unseren Proben dienstags ab 16.30 Uhr im Pfarrhaus vorbeischauen“, hofft die Pfarrerin auf neue Leute.

Frauenchor hat 25 Mitglieder

An sangesfreudigen Frauen mangelt es beim Mörtitzer Frauenchor derweil nicht. „Wir sind 25 Mitglieder und singen gern bei solchen und privaten Anlässen. Uns macht das Singen einfach Spaß“, sagte Chorleiterin Katrin Müller. Auch Bürgermeister Roland Märtz schaute mit Frau und Kind vorbei. „Das ist eine schöne Tradition. Da komme ich gern. Heute auch mal privat“, sagte das Gemeindeoberhaupt. Eine ganze Stunde wurde im Saal musiziert und erklangen Weihnachtslieder. Am Ende wurden noch Spenden für die Aktion „ Brot für die Welt“ gesammelt.

Von Steffen Brost