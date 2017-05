Eilenburg. Nun ist es nicht mehr weit bis zum zweiten Juni-Wochenende. Dann steigt die 22. Ausgabe des Eilenburger Stadtfestes. „Das Programm steht jetzt verbindlich fest“, erklärt Cheforganisator Heiko Leihe. „Nur in puncto Ausklang am Sonntag haben wir uns noch nicht entschieden.“ Traditionell gehe es zum Ende der dreitägigen Party auf dem Markt familiär und durchaus „schlagerlastig“ zu. Doch zuvor sind auf der Hauptbühne auf alle Fälle bereits die Vorführung der Tanzschule Oliver & Tina sowie Mode zu bestaunen.

Höhepunkte: Zu den traditionellen Stadtfest-Highlights gehören am Freitagabend der Fackelumzug, der 21.20 Uhr am Külz-Ring startet, und das Höhenfeuerwerk, das gegen 22.30 Uhr gezündet wird. Auf der Bühne am Pub in der Leipziger Straße haben sich „Deutschrockmafia“ am Freitag sowie am Sonnabend „Almecho“, „Julia Montez“, Soleado“ und die „Disco Lords“ angesagt. Während auf der Marktbühne, wo am Samstag von 10 bis 18 Uhr das Vereinsprogramm läuft, außerdem das DJ-Team Karambolage, Die Landstreicher, „Zydeco Annie and the Swamp Cats“, „Sarah and the Beatboyz“, das Frischluftprojekt Delitzsch und die Holzhäuser Spatzen angesagt sind.

Musik-Alternative: Für Klänge etwas anderer Art wird am Strandhotel in der Rinckartstraße gesorgt. Dort steht unter anderem das Eilenburger DJ-Duo Zirkus of Sound im Line up. Dieses steht für Oldschool House. Erstmals ist der Platz an der Heinzelberge auf dem Burgberg am Sonntag ins Festgeschehen einbezogen. Dort legen am Sonntag ab 12 Uhr beim Tages-Open-Air Max Rothmann, Tiefenherz, Zweistrom, Christian Luckner und V.O.A. von der Leipziger Südvorstadt-Crew auf.

Stadtfest-Spaß: Wer mal einen besonderen Spaß beim Stadtfest haben und selbst aktiv werden will, kann sich und seine Freunde fürs Trockenbootrennen „Regatta am Birner“ am Stadtfest-Sonntag ab 13 Uhr anmelden. Die Boote ohne Boden werden gestellt und benötigen nur noch jeweils eine vierköpfige Crew, die sie über die 150 Meter lange Rennstrecke trägt und kleine Geschicklichkeitsaufgaben löst. Das Team, das diese Herausforderung am schnellsten absolviert, gewinnt einen 100-Euro-Gutschein für eine Paddeltour auf der Mulde. Aber auch für die am originellsten kostümierte Mannschaft gibt es einen Geldpreis.

Enten-Lose: Lose fürs Bade-Entenrennen, das am Fest-Sonntag um 10.30 Uhr an der Pionierbrücke startet, sind ebenfalls noch zu haben. Insgesamt landen 1000 gelbe nummerierte Schwimmtiere auf den Wasser des Mühlgrabens. Sie werden am Gorki-Platz wieder eingefangen. Die Inhaber der Losnummern der schnellsten Enten gewinnen. Die Lose werden in der Touristinfo im Museum, der Schwimmhalle, im Rathaus-Bürgerbüro, im Tierpark und im Autohaus Lieske verkauft. Sie sind auch noch während des Stadtfestes im Infopavillon auf dem Marktplatz zu haben.

Von Heike Liesaus