Eilenburg

Für das Stadtfest in Eilenburg, das vom 14. bis 16. Juni stattfindet, laufen die Vorbereitungen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, stehen bereits erste Programmpunkte fest.

Musik auf mehreren Bühnen

Den Auftakt am Freitagabend macht nach der offiziellen Eröffnung mit dem Burgverein und traditionellem Fassbieranstich die Partyband Mr. Feelgood. Der Samstag startet mit einem bunten Programm der Eilenburger Vereine. Am Abend haben sich die Partyband Like Us aus Berlin und Lena mit der ultimativen Nena Double Show angekündigt. Die Bühne am Pub lädt außerdem zur großen 90er- und 2000er-Party und lässt das wilde Jahrzehnt erneut aufleben. Stargast am Sonntag ist das Kultduo Cora, dessen Hit „ Amsterdam“ auf keiner guten Party fehlen darf. Schlagerfans kommen außerdem am gesamten Wochenende an der Bühne am Torbogen auf ihre Kosten.

Höhenfeuerwerk

Aber auch der traditionelle Fackelumzug und das spektakuläre Höhenfeuerwerk am Freitag, das Schwimmentenrennen und das Trockenbootrennen am 15. Juni von 15 bis 17 Uhr freuen sich auf Besucher und Teilnehmer. Für das schnellste Trockenbootteam gibt es eine Paddeltour auf der Mulde zu gewinnen. Auch das beste Kostüm wird als Sonderpreis prämiert und mit 100 Euro belohnt.

Vereine können sich präsentieren

Traditionsgemäß können sich Vereine zum Eilenburger Stadtfest präsentieren. Zum einen gibt es die Möglichkeit, am Vereinsprogramm am Samstag, dem 15. Juni, von 10 bis 17 Uhr teilzunehmen oder mit einem Stand vertreten zu sein.

Für die Adrenalin-Junkies gibt es wieder jede Menge Fahrgeschäfte auf dem Stadtfest. Darunter unter anderem einen Free-Fall-Tower, das Piratenschiff „Black Pearl“ oder das wildeste Floß Deutschlands – das „Aqua King“. Aber auch die traditionellen Fahrgeschäfte sind mit am Start. Für kulinarische Genüsse stehen über 60 Händler und Gastronomen bereit.

Wer Lust hat, beim Trockenbootrennen mitzumachen, kann sich an die Stadtverwaltung unter Telefon 03423 652127 oder an pressestelle@eilenburg.de wenden. Vereine können sich unter Tel. 03423 652273 oder per E-Mail: veranstaltungen@eilenburg.de anmelden – jeweils bis zum 30. April.

Von LVZ