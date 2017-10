Stadtwerke in Eilenburg warnen vor Haustürgeschäften

Eilenburg. Verunsicherte Kunden haben sich in den vergangenen Tage bei den Eilenburger Stadtwerken (SE) gemeldet. Sie erkundigten sich nach angeblichen Vertragsänderungen im Rahmen des Gesellschafterwechsel, teilte das Unternehmen mit.

Herausgabe von Daten verlangt

Mitarbeiter einer anderen Energiegesellschaft hätten an den Haustüren geklingelt und die Herausgabe von Daten verlangt, um eine Änderungen an der Energielieferung vorzunehmen, die im Zuge der Anteilsübernahme durch die Gelsenwasser AG nötig sei. Die Stadtwerke Eilenburg weisen darauf hin, dass sie weiterhin ein eigenständiges Unternehmen sind und dass sie ebenso wie die Gelsenwasser AG in keinerlei Verbindung zum besagten Anbieter stehen. Der Gesellschafterwechsel habe keine Auswirkungen auf die Verträge der Eilenburger Kunden, das Ändern oder Erfassen von Daten sei nicht nötig. Unterschriften müssen nicht geleistet werden, wenn man keinen Anbieterwechsel will. Wer das aus Versehen getan hat, könne sich bei den Stadtwerken Rat holen.

Neuer Eigentümer

Seit August ist die Gelsenwasser AG neuer Anteilseigner bei den Eilenburgern. Der Schwerin ansässige Energie-Riese Wemag hatte seine Anteile veräußert. Die Gelsenwasser AG gehört im Wesentlichen den Stadtwerken Bochum und Dortmund. Gelsenwasser hält nun bei den Eilenburgern 35 Prozent der Anteile, die Stadt 51 Prozent.

Weitere Infos: Stadtwerke Eilenburg, Sydowstraße 1, Telefon 03423 687424

Von Heike Liesaus