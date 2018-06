Hohenprießnitz

Nach Angaben des Regionalbauernverbandes ist in vielen Gegenden das Korn bereits notreif. Normalerweise beginnt die Ernte immer um den 20. Juni. Viele Betriebe müssen sich in diesem Jahr auf Ernteausfälle einstellen, die bis 80 Prozent betragen können. Andere kommen aufgrund der Witterung besser weg. Derzeit wird die Gerste vom Feld geholt, es folgen Raps und Weizen. Die heiße und trockene Witterung macht den Bauern in Sachsen besonders zu schaffen. Kritisch sei die Lage laut Landesbauernverband in Nordsachsen und im Raum Hoyerswerda.

Von LVZ