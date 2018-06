Eilenburg

Am Sonnabend startet die Eilenburger Touristinformation mit einem neuen Angebot. Interessierte können sich mit Franziska Trump auf die Spuren der Heinzelmännchen begeben. Die Führung beginnt um 10 Uhr am Museum. Am 24. August wird sie wiederholt. Bei einer weiteren Führung geht es am 30. Juni und 11. August unter dem Motto Eilenburg entdecken zu den historischen Stätten der Muldestadt.

Welche Geschichte erzählt der Marktbrunnen?

Die Führungen gehören zu den neuen touristischen Angeboten, die Eilenburg in der Sommersaison unterbreitet. Buchbar sind beispielsweise für Familien oder größere Gruppen die Heinzelmännchen- und die Entdecker-Tour. Dabei geht es zum einen auf spannende Entdeckungsreise durch die Stadt zu den Bergkellern, wo die kleinen Zwerge einst gehaust haben, bis hin zum Burgberg. Welche Geschichte erzählt der Marktbrunnen? Warum nannte Martin Luther Eilenburg „eine gesegnet Schmalzgrube“? Um diese und andere Fragen geht es bei der Entdecker-Tour. Das alles ist zu Fuß.

Sportliche Touren durch die Stadt Eilenburg

Wer es lieber sportlich will: „ErFAHRbares Eilenburg für Familien“ heißt eine weitere Offerte. Mit dem Fahrrad und Stadtführerin Birgit Rabe geht es von der Schwimmhalle, wo es auch eine E-Bike-Ladestation gibt, entlang der Eilenburger Schleife auf einem Rundkurs, der die Teilnehmer zu allen wichtigen Sehenswürdigkeiten führt – vorbei an Museum, Nikolai- und Marienkirche, Schanze bis hin zum Burgberg, Tierpark und Bürgergarten. Und es kann auch gepaddelt werden – auf Touren nach und durch Eilenburg auf der Mulde oder dem Mühlgraben. Los geht es in Kollau, wo sich die Teilnehmer mit Schlauchbooten oder Kanus auf der Mulde einschiffen. Kurz vor dem Bobritzer Damm geht es in die mäandernde Flusslandschaft des Mühlgrabens. Wenn der in die Mulde mündet, heißt es, sich in die Riemen zu legen, um die Ausstiegsstelle flussaufwärts zu erreichen.

Anmeldung unter Tel. 03423 65222 oder per E-Mail tourismus@eilenburg.de. Für die Gruppen-Touren gibt es Anmeldefristen zwischen zwei und vier Wochen.

Von Kathrin Kabelitz