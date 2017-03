Eilenburg. Drei Jahre nach Schließung des alten Tropicana hat der Tierparkverein Eilenburg mit dem Bau des neuen begonnen. Seit einigen Tagen sind die Mitarbeiter der Firma Straßen- und Tiefbau Eilenburg jedenfalls dabei, alte Fundamente am neuen Standort zu beseitigen. Dabei gab es bereits die erste Überraschung. „Denn wir haben nicht nur Fundamente der damaligen Alien-World-Ausstellung, sondern auch noch die von früheren Vogelkäfigen gefunden“, berichtet Tierparkleiter Stefan Teuber.

Die mussten jetzt alle mit raus. Am Donnerstag wurden nun bereits die Streifenfundamente für den 12 mal 18 Meter großen Baukörper geschüttet. In den nächsten Tagen wird nun zwischen den Fundamenten die Erde ausgebaggert. Dafür kommen dann und unter anderem Kies, Bodenschutzvlies und spezielle Gitter wieder rein, um die besonderen Anforderungen an den Unterbau des Warmhauses zu erfüllen. Ab April wächst das Tropicana dann in die Höhe. Mitarbeiter von der Friebe-Bau GmbH aus Rödgen ziehen die Mauern hoch. Bis zum Sommer folgen dann noch Dach, Fenster und Türen.

Ein Mix aus Firmenpower und Eigenleistungen

Der Tierparkverein, der inzwischen auch dank vieler Kleinstspenden 150 000 Euro auf seinem Tropicana-Konto hat, setzt beim Bau des 400 000 Euro teuren Projektes auf eine Mischung aus Fachkompetenz der Firmen und Eigenleistungen. Ein solches Zusammenspiel hat sich auch schon bei anderen Projekten wie dem Haustierhaus oder der Gaststätte bewährt.

„Dass uns dabei beauftragte Firmen auch mit Spendenleistungen entgegenkommen“, freut uns sehr, so Stefan Teuber. So habe sich erst jüngst das Kieswerk Niemeier in Sprotta bereit erklärt, den benötigten Kies kostenfrei abzugeben.

200 000 Euro bis zum Ende des Jahres auf dem Tropicana-Konto

Stefan Teuber schaut optimistisch in die Zukunft und ist sicher: „Die angepeilten 200 000 Tropicana-Euro bis Ende des Jahres werden wir schaffen.“ Mindestens weitere 50 000 Euro Spenden werden aber auch noch 2018 und 2019 benötigt, wenn der Innenausbau und die Einrichtung des Warmhauses erfolgen. Obwohl die Mitglieder des Tierparkvereins einer Kreditaufnahme in Höhe von bis zu 150 000 Euro zugestimmt haben und diese Dank einer Bürgschaft der Stadt nur mit sehr geringen Zinsen verbunden sein wird, möchte der Verein möglichst weniger Schulden machen. Die Sponsorensuche läuft daher weiter.

Als Pate von Affe und Co. das Warmhaus sponsern

Eine Möglichkeit sind die Patenschaften. So können alle Tierparkfreunde schon jetzt Pate von Krallenaffe, Boa oder Leguan werden. „Das sind drei Tierarten, die aller Voraussicht nach in unser Tropicana einziehen“, blickt der Tierparkchef voraus. Die Patenschaften, die für ein Jahr aber auch unbegrenzt abgeschlossen werden können, kosten jährlich 100 Euro (Affe), 80 Euro (Boa) beziehungsweise 50 Euro (Leguan). Mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Jörg Kiesewetter hat der Verein seit August 2015 seinen ersten prominenten Tropicana-Paten. Ingesamt gibt es derzeit bereits sieben. „Weitere Paten, die für ihre Unterstützung natürlich eine eigens gestaltete Patenurkunde samt Spendenquittung bekommen, sind willkommen“, wirbt Stefan Teuber. Er verspricht zudem: „Jeder Paten-Euro für Krallenaffe, Boa und Leguan fließt zu 100 Prozent in das Tropicana.“ Und bringt damit dem Verein das Ziel, das neue Warmhaus im 60. Tierparkjahr zu eröffnen, ein Stück näher.

Von Ilka Fischer