Eilenburg

Am Sonnabend ist es wieder soweit: Seit 2003 wird in Deutschland bundesweit von der Vereinigung der Sternfreunde der Astronomietag koordiniert. Und auch die Sternwarten in Eilenburg und Schkeuditz beteiligen sich an diesem Tag mit Veranstaltungen.

Einladung nach Eilenburg und Schkeuditz

Ab 17.30 Uhr heißt es in der Sternwarte Juri Gagarin auf dem Eilenburger Mansberg: „Frühlingsanfang am Sternenhimmel – Sterne im März und Tierkreiszeichen“. Die Veranstaltung mit Beobachtungsabend ist für Besucher ab sechs Jahre geeignet. In der Schkeuditzer Sternwarte, Bergbreite 1, ist ein Blick in den Frühjahrshimmel ab 20 Uhr möglich.

Die Sternwarte in Eilenburg. Quelle: Kathrin Kabelitz

Astronomietag gibt es seit 2010

Seit 2010 findet der Astronomietag gemeinsam mit der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft ( SAG) statt. Über 180 astronomisch interessierte Privatpersonen, Schulen, Volkssternwarten, amateurastronomische Vereine, Planetarien, Forschungsinstitute und weitere Einrichtungen haben für ihr Publikum Veranstaltungen vorbereitet. „Thema dieses Jahres ist die gravierende Lichtverschmutzung unserer Erde“, erklärt Peter Stapel, pädagogischer Mitarbeiter der Sternwarte Nordsachsen.

Denn Licht habe auch seine Schattenseiten: In den hell erleuchteten Städten und Siedlungen verenden Insekten an den Laternen, die Tierwelt wird in ihrem Lebensrhythmus gestört, das Naturerlebnis Sternenhimmel völlig überstrahlt. Selbst wir Menschen leiden, wenn Straßenlampen die Wohnräume ausleuchten und uns so den Schlaf rauben. Schon Wilhelm Freiherr von Humboldt schrieb: „Ich könnte stundenlang mich nachts in den gestirnten Himmel vertiefen, weil mir diese Unendlichkeit fernher flammender Welten wie ein Band zwischen diesem und dem künftigen Dasein erscheint.“

Licht aus – Sterne an

Sternbilder findet man am besten, wenn es um einen herum dunkel ist. Dann funkeln unzählige Lichter am Himmel. Passend zum Astronomietag ruft die Umweltorganisation WWF an diesem Abend von 20.30 bis 21.30 Uhr zur „Earth hour“ auf. „Möge die Nacht mit uns sein – Licht aus – Sterne an“: Einfach mal für eine Stunde das Licht auslassen, dabei Strom sparen, die Umwelt schonen und als Dank die Sterne sehen.

Von LVZ