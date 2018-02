Still ruht der Bau zwischen Kospa und Zschettgau

Eilenburg. Eigentlich sollte die Straße zwischen Kospa und Zschettgau bereits im November fertig sein. Nun ist immer noch gesperrt, obwohl schon eine glatte Asphaltschicht auf der Trasse liegt. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen: Zuerst konnte das Bauunternehmen nicht wie vereinbart starten, dann war eine Fertigstellung bis zum 22. Dezember vereinbart. Was dazu führte, dass die Arbeiten wegen Nässe und niedriger Temperaturen Mitte Dezember eingestellt wurden, auch weil das Asphaltmischwerk dann wie immer um diese Jahreszeit seinen Betrieb einstellte.

Sperrung bis 30. März

Fertig sind nun auf dem ersten Abschnitt die Randstabilisierung, die profilausgleichende Asphalttragschicht und die Bankette. Aber die sogenannte Andeckung fehlt noch. Ohne sie kann die Straße nicht freigegeben werden. Der Baubetrieb hat somit bei der Stadt die Vollsperrung für den ersten Bauabschnitt bis 30. März beantragt, informiert das Straßenbauamt des Landkreises. Insgesamt gibt es fünf Bauabschnitte jeweils auf den freien Strecken außerhalb der Ortsdurchfahrten von der Kreuzung S 4 bis zum Ortseingang Priester. Sie sollen nacheinander gebaut werden, sodass die Dörfer immer erreichbar bleiben.

Straße in Zschettgau bröckelt

Allerdings hatten sich Einwohner gefragt, warum ausgerechnet die Straße innerorts in Zschettgau ausgelassen wird, die ebenfalls bröckelt. Ursache sei der Geldmangel im Landkreis, der in den vergangnen Jahren zum Investitionsstau überall auf den Kreisstraßen führte. „Der grundhafte Ausbau lässt sich wegen der beschränkten personellen und finanziellen Mittel zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht einordnen“, so die Kreisverwaltung. An vielen Stellen sei der Straßenzustand noch schlechter.

Von Heike Liesaus