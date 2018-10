Krippehna

Gut gedacht – schlecht gelaufen. So lässt sich der Straßenbau in der Alten Hauptstraße in Krippehna umschreiben. Uwe Freyer hatte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Zschepplin darauf aufmerksam gemacht, dass die Ortsdurchfahrt seit etlichen Wochen aufgerissen und halbseitig gesperrt sei, sich aber nichts tue. Bürgermeisterin Roswitha Berkes (parteilos) schloss sich dieser Kritik an. Die Gemeinde sei nicht informiert worden. Wörtlich sagte sie in Sachen Entwässerung zudem: „Hier wurde gebaut, ohne die Folgen zu überlegen."

Entwässerungsproblematik sehr komplex

Mit dieser Äußerung konfrontierte die LVZ das Landratsamt als Träger der Baumaßnahme. Aus der umfangreichen Antwort des Dezernenten Eckhard Rexroth lässt sich als Fazit herauslesen: Das Landratsamt, das zwar die Notwendigkeit eines grundhaften Ausbaus sieht, dafür aber keinen Termin nennen kann, wollte hier zumindest mit kleinem Geld die Probleme mindern. Daher sollte der unbefestigte Seitenstreifen auf einer Länge von etwa 100 Metern durch eine Rinne ersetzt werden. Obwohl es vorab mehrere Vor-Ort-Termine der Straßenmeisterei gegeben habe, so Rexroth, stellte sich die Entwässerungsproblematik beim Bau dann als komplexer dar als gedacht. In der Folge muss nun ein zusätzlicher Straßenablauf gesetzt werden. Aus dem halben Meter Anpassungsstreifen zwischen der Rinne und dem Bestandsasphalt werden zwei Meter, was wiederum den Einsatz eines Asphaltfertigers bedingt. Die Baustelle, deren Gesamtkosten sich auf rund 10.000 Euro belaufen, soll aber dennoch bis Ende Oktober Geschichte sein.

Fehlende Kommunikation

In Bezug auf die fehlende Information verwies Eckhard Rexroth auf „offenbar nicht ausreichende Informationen zwischen Ortschaftsrat und Gemeinde“. Zwischenzeitlich habe es aber nun auch seitens des Landratsamtes die Abstimmung mit der Gemeinde, aber auch die mit dem Abwasserzweckverband gegeben.

Er wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Straßenbauamt des Landkreises seit 2015 etliche Baumaßnahmen an Kreisstraßen in und um Zschepplin realisiert hat. Er führte da die Abschnitte der Kreisstraßen Eilenburg – Rödgen, Rödgen – Naundorf, Naundorf – Krippehna, Krippehna – B2 sowie Kospa – Priester an.

Von Ilka Fischer