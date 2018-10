Krippehna

Die seit Mitte August halbseitig gesperrte Alte Hauptstraße in Krippehna erregt weiterhin die Gemüter. Dass sich hier seit Ewigkeiten nichts tue, darauf hatte der Krippehnaer Uwe Freyer schon auf der Sitzung im September aufmerksam gemacht. Bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag brachte er die Problematik erneut zur Sprache. „Es hat sich immer noch nichts getan“, kritisierte er.

Baubeginn verschiebt sich erneut

Bei Bürgermeisterin Roswitha Berkes (parteilos) fand er für diese Kritik, die sich an den Landkreis als Baulastträger richtet, volles Verständnis. „Gerade mit dem bevorstehenden Schadebachfest sehe auch ich die eingeschränkte Befahrbarkeit der Ortsdurchfahrt als Problem.“

Doch eine schnelle Lösung gibt es nicht. Der Verwaltungsverbandsvorsitzende Michael König: „Wir hatten für den 22. Oktober die Zusage des Baubeginns. Nun soll am 25. Oktober die Bauanlaufberatung sein.“ Er verhehlte nicht, dass er das ausgegebene Ziel der Fertigstellung bis 2. November als sehr ambitioniert einschätze.

Straße wird nun komplett asphaltiert

Als großes Problem gilt dabei das von der Straße abfließende Regenwasser. Diese Problematik hatte sich, so das Landratsamt in seiner Stellungnahme von Ende September, als komplexer als gedacht erwiesen. In der Folge muss nun auf den gesamten betroffenen 100 Metern ein zusätzlicher Straßenablauf gesetzt werden. Aus dem halben Meter Anpassungsstreifen wurden erst zwei Meter. Inzwischen, so Michael König am Dienstag, soll wohl die ganze Straßenbreite neu asphaltiert werden. Die Gesamtkosten, die das Landratsamt im September auf 10 000 Euro bezifferte, dürften damit weiter wachsen. Uwe Freyer freut sich über die Aussicht einer in der ganzen Breite asphaltierten Straße nur bedingt: „Die, die das verzapft haben, sollte man absetzen.“

Von Ilka Fischer