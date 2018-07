Strelln

Selbstgebaut, mit Bremse, ohne Motor und lenkbar – so lauteten die Vorgaben für die Seifenkisten, die beim 66. Strellner Parkfest den leichten Abhang am Sportplatz hinunterrollen. Organisator Stefan Schmidt, stellvertretender Wehrleiter in Strelln, hatte die organisatorischen Fäden in den Händen. „Von der Startvorrichtung geht es 300 Meter die Straße runter. Jeder darf drei Mal fahren. Die schnellste Zeit zählt“, nannte Schmidt das Prozedere. Leider hatten sich zur Startzeit nur drei Gefährte eingefunden. „Eigentlich war im Vorfeld mehr Interesse“, war Schmidt etwas enttäuscht.

Zur Galerie Die fahrenden Kisten beim Seifenkistenrennen in Strelln

Feuerwehr hat fleißig gebastelt

Neben der Jugendfeuerwehr und den Kameraden hatten sich auch die Geschwister Fabian und Sascha Lehn angemeldet. „Das haben wir mit Opa gebaut. Vorletztes Jahr haben wir damit gewonnen“, erzählte der 14-jährige Fabian. Auch die Feuerwehr hatte fleißig geschraubt und gebastelt. Allen voran Daniel Reimer und Ronny Voigt, die mit einem fahrbaren Riesenfeuerlöscher und einem Mini-Einsatzfahrzeug gleich zwei Seifenkisten ins Rennen schickten. „Der Riesenlöscher war mal zwei Wasserfässer. Etwas Farbe und etwas Bastelgeschick und fertig waren die Wagen“, erzählte Reimer.

Und schnell zeigte sich, wer zu den Favoriten gehörte. Die Brüder Lehn hatten die schnellsten Reifen. Das verhalf ihnen zur neuen Bestzeit von 21,4 Sekunden. Auf die Plätze fuhren Josephin Tietze von der Jugendfeuerwehr mit dem Riesenfeuerlöscher. Sie brauchte 21,6 Sekunden. Und auf Rang drei schaffte es die Minifeuerwehr in 26,5 Sekunden. Den Pokal für die schönste Seifenkiste räumte Daniel Reimer mit seiner Minifeuerwehr ab. „Da werden bis nächstes Jahr noch ein paar Modifikationen vorgenommen. Dann klappt es auch mit dem Sieg“, versprach der Bastler.

Drei Tage gefeiert

Drei Tage lang feierte die Sportgemeinschaft Strelln/Schöna ihr Parkfest. Mit einer Beachparty am Freitag ging es los. Beim traditionellen Frank-Schmidt-Gedächtniscup am Sonnabend hatte das Team Friedrich-Quellmann die Nase vorn. Auf die Plätzen spielten sich Rote Rübe und die Spielvereinigung Emde-Wartra. Turbulent verlief das Piratenfest am Nachmittag mit viel Spiel, Spaß und Tobemöglichkeiten für die Jüngsten. Zur späten Stunde durfte dann das Tanzbein geschwungen werden.

Zum Abschluss am Sonntag gab es noch die Strellner Street-Challenge mit dem Duell der Straßenabschnitte. „Das Fest wird von unserem Sportverein gemeinsam mit der Feuerwehr auf die Beine gestellt. Dabei versuchen wir, für alle Altersgruppen etwas zu bieten. Am Ende freuen wir uns, wenn alles gut angenommen wird. Das ist Motivation fürs nächste Fest“, sagte Vereinspräsidentin Martina Francke.

Von Steffen Brost