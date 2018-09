Sprotta

Das hat es bisher in der Geschichte der Sprottaer Freiwilligen Feuerwehr noch nicht gegeben. Zum Tag der offenen Tür übergab Familie Börner aus Sprotta den Florianen der Ortswehr ein niegelnagelneues Löschfahrzeug. Ob zum jetzigen Zeitpunkt allerdings von diesem tollem Gefährt noch etwas übrig ist, ist nicht bekannt. Denn „gebaut“ wurde das Fahrzeug Sabine Bauer. Genauer gesagt von der Motivtorten-Hobby-Konditorin Sabine Börner. Sie hat für die Jungfloriane den Löschzug detailgetreu zusammengerührt. Wenn das Vehikel auch nicht zum Löschen geeignet ist – zum Verzehr war es aber auf jeden Fall. Bei der Übergabe freute sich Wehrleiter Karsten Leonhardt riesig über diese tolle Symbol der Unterstützung.

Förderverein ist seit Anfang September aktiv

Und es gab noch was zu feiern. Seit dem 1. September gibt es den Förderverein der Freiwillige Feuerwehr Sprotta. „Die bewusste Zusammensetzung aus ’Nicht-Aktiven’ soll die Einsatzabteilung entlasten und bei Mitgliederwerbung, Jugendarbeit, Mittelbeschaffung und Veranstaltungen unterstützen“, erklärt der Vereinsvorsitzende Michael Nölle vor dem Gerätehaus.

Für Wehrleiter Karsten Leonhardt geht damit ein 15 Jahre gehegter Traum in Erfüllung. Dass sich gute Jugendarbeit auszahlt, zeigt das Beispiel Sprotta. Denn Nachwuchssorgen gibt es hier nicht. Inzwischen kann die Wehr auf 33 Kinder und Jugendliche stolz sein. Am Sonntagnachmittag gab es noch mehr Feuerwehr zu erleben. Die Eilenburger Kameraden machten einen Ausblick in 30 Meter Höhe mittels Drehleiter für die Gäste möglich, die Bad Dübener Feuerwehr zeigte auch in diesem Jahr ihr Oldie-Fahrzeug und die Sprottaer selbst präsentierten neben moderner Technik auch ihre alten Schätze und verdeutlichten in einer Schauübung mit historischen Löschfahrzeugen, die von Fabian Beuche moderiert wurde, wie unentbehrlich Technik auf dem neuesten Stand heute in der Brandbekämpfung ist.

Kameraden kämpfen um moderne Technik

Die Feuerwehrleute sprechen in diesem Jahr bereits von einem Rekordjahr. „Das Sturmtief am Jahresanfang, das hohe Aufkommen an technischen Hilfeleistungen, die extreme Dürre und die daraus resultierend vielen Feld- und Waldbrände machten das Gros der Einsätze aus. Teilweise ging es hier zur überörtlichen Löschhilfe bis in den Landkreis Leipziger Land hinein“, ist von Kamerad Fabian Beuche zu erfahren.

Um so wichtiger deshalb, dass vorhandene Technik auf dem neusten Stand bleibt und dafür setzen sich die Wehren immer wieder ein. Nur so kann auch zukünftig ein Löschangriff ohne Verzögerungen und der Einsatz im Brandfall schnellst möglich durchgeführt werden. Für die Sprottaer ist deshalb der Tag der offenen Tür nicht nur ein Tag zum Feiern sondern immer auch um das Werben für Verständnis für die Forderungen nach erstklassiger Einsatztechnik.

Von Anke Herold