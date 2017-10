Supermärkte: Aldi-Pläne in Eilenburg sind am weitesten

Eilenburg. Aldi liegt derzeit eindeutig vorn in Sachen Neubauprojekt in Eilenburg. Denn auf dem Areal an der Kospaer Landstraße wurde Erde bewegt, wenn auch vorerst um Flächen für den archäologischen Voruntersuchungen freizulegen. Eine Eröffnung im dritten Quartal 2018, wie mittlerweile ins Auge gefasst, scheint damit gut möglich. Allerdings ist diese Discounterkette auch am zeitigsten gestartet. Bei den anderen avisierten Supermarkt-Baustellen wird sich in diesem Jahr noch nichts bewegen.

Rewe will größer werden, Penny neu bauen

Für den Rewe-Markt, der einen Umbau plant, könne nichts Neues mitgeteilt werden, ist auf die Anfrage der LVZ dieser Tage aus der Abteilung Unternehmenskommunikation der Rewe-Gruppe zu erfahren. „Der Bauantrag wurde vorgelegt und wir warten auf Rückmeldung der zuständigen Behörden. Wir hoffen weiterhin, dass wir 2018 umbauen können“, hieß es vor zwei Monaten. Zwischenzeitlich ist nun der neue Entwurf für den Bebauungsplan „Sondergebiet Handel Grenzstraße“, der den Rewe-Markt betrifft, vom Stadtrat gebilligt worden. Es gab eine erneute Auslegung.

Auch bei Penny soll neu gebaut werden. „Aktuell stehen wir in Verhandlungen zu einem konkreten Grundstück“, so die Info aus der Pressestelle. Indessen ist schon lange Stadtgespräch, dass das Gelände der einstigen Ebawe-Kabelbahn in der Nachbarschaft der jetzigen Filiale neuer Standort sein soll. Am alten im Geschäftshaus an der Ecke Bahnhof-/Kranoldstraße soll „nichts mehr hin, was mit Einkauf zu tun hat“, so Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos). Er engagiere sich, um eine Nachnutzung zu finden.

So geht es mit Edeka weiter

Für die Edeka-Ansiedlung auf dem ehemaligen ECW-Kraftwerksgelände stehen nun „noch ein paar Hausaufgaben fürs Baurecht“ an, erklärte Scheler dieser Tage vor Einwohnern. Der Flächennutzungsplan, der auch die Handelsstruktur mit dem Standort an der Ziegelstraße beinhaltet, sei indes vom Landratsamt bestätigt worden.

Von Heike Liesaus