Eilenburg

Im Gefahrenfall stehen die leistungsfähigen Pumpen des Technischen Hilfswerkes Eilenburg (THW) jetzt uneingeschränkt in der Muldestadt zur Verfügung. „Wir freuen uns“, so Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos), „dass dazu jetzt eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben wurde. Die Zusammenarbeit von THW und Feuerwehr ist eine gute Sache.“ Die Stadt könne damit ansonsten notwendige Investitionen in Höhe von rund 160 000 Euro sparen. Die im Hochwasserfall zur Verfügung stehenden Pumpen pumpen bis zu rund 29 000 Liter pro Minute (rund 500 Liter pro Sekunde). Der THW-Ortsverband Eilenburg, der im Ernstfall auch fünf mobile Hochwasserpegel installieren kann, wurde 1992 gegründet und ist seit 1997 fest in die Hochwasserabwehr der Stadt Eilenburg integriert.

Ab Hochwasserwarnstufe II besetzt das THW Eilenburg den zugewiesenen Hochwasserabschnitt, aktuell den Abschnitt ECW. Zudem wurden und werden bei Bedarf und in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr meist länger dauernde Pumpeinsätze an den Sielen in Hainichen geleistet.

THW bleibt bei Hochwasser in Eilenburg

Im Juni stand der Beschluss zum Kauf einer elektrischen Pumpe im Stadtrat zur Debatte. Zur Fragestunde hatte Jörg Schabehorn, Zugführer beim THW, diesen Vorschlag hinterfragt, auch, um sicherzustellen, dass der Einsatz der Helfer in Blau künftig dennoch weiter gefragt sei. Die Entscheidung wurde verschoben, zudem hatte Kämmerin Ulrike Glück wegen der Diskussionen um die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge eine Verfügungssperre für einzelne Ansätze im investiven Bereich verhängt, die Pumpen hätten dazu gehört. Mittlerweile ist klar: Durch den Einsatzvorbehalt für die Stadt Eilenburg wird gesichert, dass das THW bei sich aufbauender Hochwasserlage nicht anderweitig abgerufen wird. Sollte sich das THW bereits im bundesweiten Einsatz befinden, bevor sich eine prekäre Lage in Eilenburg entwickelt, fordert das THW Eilenburg intern eigene Kräfte zum Einsatz im Stadtgebiet an, führt diese selbstständig und stellt somit die Einsatzbereitschaft sicher.

Von Ilka Fischer