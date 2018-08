Langenreichenbach

Dorfwettbewerb, Schalmeienverein, jüngste Feuerwehrleute Deutschlands, geschichtsträchtiges Pfarrhaus, traditionsreiche Landfrauen, Privatzoo mit Känguru und noch anderes mehr fällt manchem spontan ein, wenn er danach gefragt wird, welche Begriffe er mit dem Ort Langenreichenbach in der Gemeinde Mockrehna verbindet. All diese Dinge könnten nun in einem Beitrag des Mitteldeutschen Rundfunks über das Heidelbach-Dorf zu finden sein, der am ersten September-Wochenende für die Reihe „Unser Dorf hat Wochenende“ gedreht wird. Auch der Sendetermin steht schon fest: Sonntag, 16. September ab 9 Uhr im MDR.

MDR kommt zum Feuerwehrfest nach Langenreichenbach

Ortschaftsrat, Vereinsvorstände und natürlich mancher Einwohner sind jetzt schon aufgeregt, um ihren Heimatort von der besten Seite zu zeigen. Dass ausgerechnet an diesem Wochenende noch das traditionelle Feuerwehrfest gefeiert wird, ist kein Zufall, so MDR-Mann Mathias Schaefer. Denn da könnten die einzelnen Gruppen der Ortswehr in Aktion erlebt werden, bis hin zu den Mitgliedern der Mini-Feuerwehr. Und natürlich sei das Fest auch Anlass und Gelegenheit, den Schalmeienverein beim Spiel zu erleben, wenn der zum Auftakt beim Fackelumzug am Freitagabend ab 20 Uhr den musikalischen Rahmen liefert oder am Sonntagmorgen zum Frühschoppen aufspielt. Im Beitrag sollen aber auch andere Einwohner nicht zu kurz kommen, die mit ihrem Handwerk oder ihrem Hobby über die Ortsgrenzen hinaus Langenreichenbach bekannt gemacht haben oder immer noch machen, egal, ob Ortsvorsteher, Landwirt, Fleischer, Züchter, Porzellanmalerin oder Historiker. Insgeheim wünscht sich der eine oder andere vielleicht, dass der Film dazu beitragen könnte, den einen oder anderen Pluspunkt für die Teilnahme am Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ einzuheimsen.

Von Bärbel Schumann