Tag der offenen Tür an Eilenburger Grundschule Cultus+

Eilenburg. Seifenblasen, Knüppelkuchen und eine Hopseburg, fröhliche Kinder, ausgeglichene Eltern und weitgeöffnete Türen luden am Samstagvormittag in der freien Grundschule Eilenburg Interessierte zum Besuch ein. Der Trägerverein der Schule und die Pädagogen standen für die Gäste zur Verfügung, um Fragen rund um den Schulablauf zu beantworten. Ein Wechsel im laufenden Schuljahr ist möglich, jedoch auf die Klassen 1 und 3 beschränkt.

Die Zwillingsschwestern Martha und Frieda Walder aus Taucha lernen bereits in der Schule Cultus Plus+ und genießen den Vormittag bei Spiel, Spaß und Bewegung. Während Frieda die Riesenseifenblasen spielend hinbekommt erklärt die Neunjährige: „Wir haben hier tolle Lehrer, schöne Klassenräume und am liebsten habe ich Matheunterricht. Mich stört, dass sich manchmal die Kinder streiten, obwohl das gar nicht sein muss, denn wir haben hier so eine schöne Schule.“ Ihre Eltern haben sich bewusst für die Schule in Eilenburg entschieden. „Früher sind unsere Mädchen unter großem Stress nach Hause gekommen. Seit dem Wechsel in der zweiten Klasse hierher hat sich das geändert. Die Kinder werden hier gehört und angenommen, so wie sie sind,“ fasst Mutter Julia Walder zusammen.

Beim Blick in die Unterrichtsräume zeigt sich, dass die Bildungseinrichtung auf gelebte Vielfalt im Unterricht setzt. Den Kindern Platz zum Lernen geben und trotzdem Kind sein zu dürfen, hat oberste Priorität. Im nächsten Schuljahr feiert die Grundschule einen Jubiläumsgeburtstag und kann dann stolz auf zehn Jahre Schulzeit zurückblicken.

Von Anke Herold