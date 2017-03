Eilenburg. Der Tag der offenen Tür in der Friedrich Tschanter Oberschule zog auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher an. Beim Rundgang durch die Fachräume und Etagen konnten sich Eltern und zukünftige Schüler über die Lehrplaninhalte und Ganztagsangebote informieren. Im Chemielabor experimentierten die Besucher beispielsweise unter der Anleitung von Christine Zich mit Farbstoffen. „Die Papierchromatographie ist Stoff der Klasse 8. Durch Fließmittel können die Bestandteile von wasserlöslichen Stiften sichtbar gemacht werden. Dies ist ein Verfahren, das auch in der Kriminalistik angewandt wird, um Urkundenfälschungen nachzuweisen“, erklärte die Pädagogin den Gästen.

Neben bekannten Angeboten wie dem Volleyballturnier, dem Mausefallenrennen vor dem Physikkabinett oder der Schülerbandprobe war in diesem Jahr das Angebot der beiden Klassen mit Migrationshintergrund neu. Die Schüler und Schülerinnen boten gemeinsam mit ihren Lehrern Annegret Beier und Daniel Lepetit eine kulinarische Reise durch die verschiedensten Herkunftsländer an. Neben dem Blick auf die Weltkarte standen Kostproben der Speisen auf dem Programm, die die Schüler in Eigenregie gekocht hatten. Auch der 15-jährige Mohammed Rahimi präsentierte stolz sein selbst gekochtes Gericht Pilau. Der aus Afghanistan stammende Jugendliche erzählte mit Hilfe seiner Lehrer: „Das Essen besteht aus Reis und Möhren. Dazu gibt es gebratenes Hühnerfleisch mit Zwiebeln und Tomaten.“ Seine Lehrerin fügte hinzu: „Das Gericht wird in Afghanistan hauptsächlich von Männer gekocht und als Festtagsgericht serviert.“

Währenddessen tobte der Kampf um den Sieg im Mausefallenrennen. Unter den Blicken vieler Schaulustiger gingen elf Fahrzeuge ins Rennen. In diesem Jahr gewann Michelle Birgel das Rennen.

Über die gute Besucherresonanz freute sich derweil Schulleiterin Regina Schneider. Vier Kollegen waren im Einsatz, um die Anmeldungen für das neue Schuljahr entgegenzunehmen.

Von Anke Herold