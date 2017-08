Teich Zschettgau wird saniert – Fische werden umgesetzt

Eilenburg/Zschettgau. Diesmal soll das Leben von Flossentieren erhalten bleiben. Der Zschettgauer Teich soll saniert werden, im Stadtausschuss wurde jetzt über die Auftragsvergabe abgestimmt. Das sollte auf alle Fälle so durchgeführt werden, dass ansässige Fische am Leben bleiben. So sprach René Wagner, Vorsitzender des Sportfischervereins Petri Heil, dieses Problem im Namen des Leipziger Angelverbandes an.

Vorfall wie beim Abbruch von Industriebecken soll sich nicht wiederholen

Denn ein Vorfall wie beim Abbruch zweier alter ungenutzter Industriebecken, als Fische einfach mit dem Wasser aufs Trockene gepumpt wurden und verendeten, dürfe sich nicht wiederholen. Dafür werde seitens der Angler Hilfe angeboten: Technik, Know-how und Leute, die mit Boot und Elektrofischgerät den Besatz einsammeln, abtransportieren und anderswo kostenlos unterbringen. Bernd Knoblich vom gleichnamigen Büro aus Zschepplin, der das Projekt planerisch betreut, erklärte, dass bereits im Vorfeld sowohl die Anzeige bei der Unteren Wasserbehörde als auch die Genehmigung nach Sächsischem Fischereigesetz eingeholt worden sei: „Eine der Forderungen war, die Fische und Muscheln zu erhalten.“

Teich 2005 neu gebaut

Der Teich in Zschettgau wurde 2005 neu gebaut. Mit den Jahren ist er stark verlandet. Vor allem ist die Löschwasserentnahmestelle verschlossen. Nun soll der Schlamm entnommen werden. Dazu werden die Ablagerungen zunächst im Teich getrocknet, so die Stadtverwaltung. Einzelne Teichabschnitte werden dafür mit kleinen Dämmen eingegrenzt, entwässert und beräumt. Die Ablagerungen im Spülschacht der Löschwasserentnahmestelle werden entfernt, die Saugleitung gespült. Außerdem wird am Zulauf ein nach oben weisendes Bogenstück angebracht, das soll künftig besser das Verschlammen verhindern. Die Firma Muldenwald Landschaftspflege GmbH aus Thallwitz wird mit den Arbeiten beauftragt.

Von lis