Hohenprießnitz

Vier tibetische Mönche besteigen während einer feierlichen Zeremonie am Sonntagmittag die Fähre Gruna und übergeben in der Mitte des Flusses heiligen Sand in das Wasser der Mulde. Ein ungewöhnlicher und seltener Anblick, den über 100 Menschen von beiden Ufern aus begleiten.

Dieses Ritual bildete den Abschluss eines fünftägigen Aufenthalts in Hohenprießnitz, wo di weitgereisten Männer die Gastfreundschaft des Vereins Atmaseva genossen. In den letzten Tagen schufen die gelehrten Herren in meditativer Arbeit ein Medizinbuddha-Mandala und Gäste aus Nah und Fern ließen es sich nicht nehmen, der Entstehung dieses kraftvollen, rituellen Bildes beizuwohnen. Dabei erfuhren sie allerhand Wissenswertes über die einzigartige spirituelle Kultur.

Zur Galerie Tibetische Mönche erschufen in der Alma Mata des Vereins Atmaseva ein Medizinbuddha-Mandala.

Frei von Ärger, Gier und Verblendung

Der Medizinbuddha ist der Buddha der Heilung und die geistige Quelle der tibetischen Medizin. Als Schutzgott und übersinnlicher Lehrer ist es unter anderem seine Bestimmung die fühlenden Wesen von den drei Geistesgiften Ärger, Gier und Verblendung zu befreien. Bei der Schaffung eines Mandalas geht die tibetische Lehre davon aus, „dass hier tatsächlich ein Buddha anwesend ist und, wer ein Mandala mit Vertrauen und Respekt betrachtet, sammelt viele heilsame Geisteseindrücke“, die auch später noch zu Glück führen können.

Gäste sind überrascht

„Wir hatten zunächst eine ganz andere Vorstellung von dem, was uns vielleicht erwarten würde“, verrieten zwei Frauen aus Elster, die von ihrer Bad Dübener Yoga-Lehrerin zum Kommen angeregt wurden. Und nun seien sie sehr positiv überrascht und bewunderten die Ausdauer und Hingabe dieser Mönche. „Ich habe so etwas noch nie erlebt und bin begeistert“, schwärmte auch Veronika Glöckner aus Hohenprießnitz und, wie Angelika Richter aus Glaucha hinzufügte, habe sie die Entstehung des Mandalas als äußerst beruhigend empfunden. „Ich habe an drei Tagen mehrere Stunden hier in der Alma Mater verbracht und konnte wunderbar vom Alltag abschalten“. Auch Iris Fischer aus Delitzsch staunte über die fantastische Leistung der tibetischen Mönche und lobte deren Fleiß und Ausdauer, dieses herrliche Werk aus Millionen von feinsten Sandkörnern zu erschaffen. Jedes noch so kleine Detail hatte symbolische Bedeutung und fügte sich zu einem großen mystischen Diagramm zusammen.

Auch ein Sandmandala ist nicht von Dauer

Doch nichts ist von Dauer und alles ist vergänglich – so auch dieses Medizinbuddha-Mandala. Am Sonntagvormittag, nachdem alle Gäste noch einmal die Schönheit und Vollkommenheit bewundert hatten, wurde es in einer besonderen Zeremonie langsam aufgelöst. Es mochte einem das Herz zerreißen, als einer der Mönche vorsichtig in verschiedenen Richtung mit einem Pinsel durch den Sand fuhr. Schließlich wurden die farbigen Teilchen zusammengekehrt und in Tütchen und kleine Glasgefäße gegeben. Anschließend führte eine Prozession durch den Schlosspark bis hinunter zur Fähre Gruna. Nun war es an Fährmann Helmut Reiche, die Mönche in die Mitte des Flusses zu führen, wo sie ihr Ritual, begleitet von den Gesängen der Menschen, beendeten.

Mittlerweile sind drei der vier Mönche wieder auf dem Weg in ihre Heimat. In Deutschland waren sie mehrere Wochen mit Unterstützung des Tibetischen Zentrum unterwegs, um Spenden für ein Kultur- und Bildungsprojekt in Osttibet zu sammeln.

Von Heike Nyari