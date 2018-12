Schöna

Hier geht’s rein“, hallt eine Stimme über den kleinen Hof. Tischlermeister Matthias Schmidt steht schon erwartungsvoll in der Tür und bittet in seine Werkstatt. Der angenehme Duft von Holz steigt einem förmlich in die Nase. An der Decke hängt eine Pyramide, auf dem Tisch darunter steht eine noch viel größere, daneben sind ein Schwibbogen, Kerzenhalter und Spielzeug aufgereiht. An den Wänden hängen typische Werkzeuge des alten und bis heute angesehenen Tischlerhandwerks, das sich im 14. Jahrhundert von der Zimmerei abspaltete. Sieht so das Weihnachtsparadies aus? Matthias Schmidt beantwortet die Frage mit einem deutlichen „Ja“.

Jedes Stück ein Unikat

Der 58-Jährige, der in der achten Generation die Tischlerei Schmidt in Schöna bei Mockrehna führt, hat sich vor zwei Jahren entschlossen, Holzkunst herzustellen. Nicht erzgebirgische, wie auch? Nordsächsische natürlich. Alles in Handarbeit, jedes Stück ein Unikat. Die Motive ähneln dabei den erzgebirgischen Kreationen: Schäfer mit Hirtenstock, Engel, Schlittenfahrer oder Weihnachtstannen. Auch hoppelnde Hasen und Rentiere können schon mal vorkommen. Geschnitzt wird, was dem Kunden gefällt.

Idee kam nach Adventsblasen in Schöna

Zur Galerie In der Tischlerei Schmidt in Schöna bei Mockrehna entsteht weihnachtliche Holzkunst.

Auf die Idee mit der Holzkunst made in Nordsachsen hat ihn vor drei Jahren ein Musikfreund aus der Blaskapelle Schöna gebracht, die Schmidt als Vereinsvorsitzender leitet und die sich seit gut 40 Jahren jeden Sonntagvormittag in der Adventszeit zum Adventsblasen in der kleinen Werkstatt trifft. Dann werden nach alter Tradition Weihnachtslieder angestimmt, oft ist Publikum dabei, es gibt Glühwein. Schmidt hatte damals eine selbstgebaute Pyramide ausgestellt, worauf mit seinem Musikfreund Bernd Spalteholz, ebenfalls Tischler, eine Fachsimpelei vom Zaun brach. „Da musste das nächste Mal natürlich wieder was her“, erinnert sich der damals angestachelte Schmidt. Und so nahm das Schnitzen seinen Lauf, und dem gelernten Möbeltischler, der vor der Wende als Betriebsteilleiter beim VEB Innenausbau in Eilenburg tätig war, kam der Gedanke: Warum die Sachen nicht auch verkaufen? Die neue Geschäftsidee war geboren. „Handwerkliche Holzkunst“ nennt der Vater zweier erwachsener Kinder sie.

Start mit Weihnachtspyramiden

Los ging alles mit Weihnachtspyramiden. Inzwischen entstehen ganz unterschiedliche Produkte: Kerzenhalter, Schwibbögen, Mini-Schlitten, auf denen man Kaminholz stapeln kann. Aber auch geschmackvoll gestaltete Holzbrettchen, in die vier Gläser eingelassen werden und die zusammen mit Weihnachtsfiguren eine robuste Alternative zum Adventskranz sind. In den vergangenen zwei Jahren sind rund 50 Holzarbeiten entstanden. Schmidt verwendet dafür meistens Fichten- und Akazienholz. Das bearbeitet er mit seinen Maschinen, filigrane Sachen per Hand. „Für eine 70 Zentimeter große Pyramide, die ich nach einer Bildvorlage baue, brauche ich etwa 20 Stunden.“ Für „die jungen Mütter von heute“, so erzählt er weiter und meint natürlich deren Kinder, stellt er auch Spielzeug aus unbehandeltem Holz her oder Tierfiguren, die wie ein Puzzle zusammengesetzt werden können. „Das Basteln liegt mir, jetzt im Dezember sitze ich manchmal bis 20/21 Uhr in meiner Werkstatt“, erzählt Matthias Schmidt, der den Betrieb, der auf Fenster- und Türenbau spezialisiert ist, zusammen mit seiner Frau Angela führt. Im Ausstellungsraum der Firma in Audenhain ist die Schmidtsche Holzkunst auf zwei Tischen ausgestellt.

Besuch auf kleinen Märkten

Der Tischler, der sich die Schnitzkunst selber beigebracht hat, besucht auch kleine Weihnachtsmärkte in den umliegenden Dörfern und stellt seine Kreationen bei Seniorennachmittagen vor. „Ich will das schon Stück für Stück ausbauen“, schwebt ihm vor. Denn Fenster und Türen fertigen, ist die eine Sache, sie zum Kunden zu bringen rein körperlich eine andere. Wie lange er das noch machen kann, weiß er nicht. „Vielleicht ist die Holzkunst was fürs Alter“, sinniert er. An Ideen für neue Kreationen mangelt es ihm jedenfalls nicht. Und oftmals schnappt auch Ehefrau Angela was auf, wovon er zunächst einen Prototyp baut und dann solange in seiner Werkstatt in Schöna am Produkt feilt, bis es perfekt ist.

Von Nico Fliegner