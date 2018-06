Eilenburg

Bei einem schweren Unfall auf der Ortsumgehung Eilenburg ist am Morgen in Höhe der Muldebrücke eine Person tödlich verletzt worden. Gegen 6.20 Uhr war ein Pkw, der in Richtung Torgau unterwegs war, aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw zusammengeprallt. Erste Informationen, dass es sich um einen Gefahrguttransporter handelte, bestätigten sich nicht. Der Laster hatte Salz geladen. Die Ortsumgehung ist zwischen Eilenburg und Sprotta in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird durch die Innenstadt geleitet. Dabei kam es zu erheblichem Stau.

Von ka