Hohenprießnitz

Traurige Nachricht: Der an Blutkrebs leidende 31-jährige Feuerwehrmann Maik aus Hohenprießnitz ist tot. In einer Dresdner Spezialklinik hatte er Knochenmark von einem geeigneten Spender transplantiert bekommen. Doch er verlor den Kampf, schloss dort zu Wochenbeginn für immer seine Augen. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr schreiben dazu in den sozialen Netzwerken: „Tief bewegt geben wir bekannt, dass unser Kamerad Maik den Kampf gegen die schwere Krankheit verloren hat. Unseres tiefstes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. Wir werden diesen einzigartigen Kameraden und Freund nicht vergessen. Ruhe in Frieden Panda.“

Maik setzte in dritter Generation Feuerwehrtradition in seiner Familie fort und war unter seinen Kameraden wie auch unter den Mitgliedern des Katastrophenschutzzuges geschätzt. Die Retter hatten nach Bekanntwerden, dass ihr Kamerad an Blutkrebs leidet, die Suche nach einem Spender mit einer Typisierungsaktion unterstützt. 325 Spender beteiligten sich an der Aktion im Juli, in der zentralen Spenderdatei der DKMS wurde ein Spender gefunden. Doch nach erfolgter Transplantation verlor der Hohenprießnitzer den Kampf um sein Leben. „Wir haben alle so sehr gehofft und sind nun total erschüttert. Beim Besuch seiner Familie haben wir unsere Hilfe angeboten. Maik war ein toller Mensch, den wir alle nicht vergessen werden“, so Wehrleiter Christian Keller.

Von Bärbel Schumann