Eilenburg

In den Eilenburger Ortsteilen läuft es – so lautet zumindest die positive Interpretation der Tatsache, dass nur recht wenige Bürger der Ortsteile Hainichen, Wedelwitz, Kospa, Zschettgau, Pressen und Behlitz am Donnerstagabend den Weg ins Bürgerhaus Zschettgau fanden. Doch diese hatten mit Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) bei der jährlichen Einwohnerversammlung dann doch einiges zu besprechen.

Breitband: Ralf Scheler informierte, dass der Ausbau in den Ortsteilen abgeschlossen ist. Zwölf Verteiler wurden neu gesetzt oder aufgerüstet, 13 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. „Alle profitieren, allerdings je nach Entfernung vom Verteiler unterschiedlich.“ Das bestätigte in der Diskussion dann auch der Kospaer Lothar Hennig, der 150 Meter bis zum Verteiler hat. Allerdings werde der Tarif „bis zu 100 Mbit“ seitens der Telekom sehr großzügig interpretiert. Er habe im Upload 47 Mbit und im Download 57 Mbit und komme, da seine Kinder teilweise auch von zu Hause arbeiten, damit schon wieder an die Grenzen. Der Kospaer Reiner Dietrich wies darauf hin, dass der Anschluss noch nicht überall erfolgt sei. Er wäre beispielsweise erst nächste Woche dran.

Dorfteiche: Da es seit April kaum Regen kam, so informierte der OBM, habe sich der Grundwasserspiegel um 1,50 bis 1,80 Meter abgesenkt. Niedrigste Wasserstände in den Teichen seien die Folge. Dies zu nutzen, um den Schlamm günstig rauszuholen, sei aber zu schön, um wahr zu sein. „Das geht leider nicht.“ Dennoch versprach er, dass Eilenburg nach dem Zschettgauer Teich nun auch die in Behlitz und Kospa nicht aus dem Blick verliert. Allerdings sei das immer mit erheblichen Planungen und Kosten verbunden.

Bushaltestelle Kospa: Seit Jahren wird hier kritisiert, dass die Schulbuskinder beim Nachhausekommen die Ortsdurchfahrt Staatsstraße 4 überqueren müssen. Ralf Scheler: „Wir sind mit der Busschleife leider gescheitert.“ Jetzt werde ein Fußgängerüberweg oder auch eine Bedarfsampel geprüft. Doch auch hier seien gewisse Abstände zur Kreuzung einzuhalten, eine Ampel wäre zudem sehr teuer. Er versprach aber, auf eine praktikable Lösung zu drängen. „Vielleicht könne ja beim Durchschneiden der Grünfläche vielleicht doch noch eine Wendeschleife Platz finden.“

Von Ilka Fischer