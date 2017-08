Tropicana-Bau in Eilenburg: Derzeit werden noch 80 000 Euro Spenden gebraucht

Eilenburg. Das große Putzsilo verrät es. Beim Tropicana-Bau im Eilenburger Tierpark geht es weiter. Nachdem in den vergangenen Tagen die erste Putzlage aufgebracht worden ist, geht es in dieser Woche um die Deckschicht. „Noch in diesem Monat soll es dann mit der Installation von Lüftung und Heizung weiter gehen“, so Tierpark-Chef Stefan Teuber, der zugleich als Bauleiter fungiert. Damit kann dann über den Winter nicht nur der Probebetrieb laufen, sondern auch der weitere Innenausbau fortschreiten.

Neue Bau- und neue Spendentafel

Die Besucher können sich inzwischen auf einer neu errichteten Bautafel vor dem zwölf mal 18 Meter großen Baukörper über das 400 000-Euro-Vorhaben informieren. Das größte Projekt in der Vereinsgeschichte, für das 2014 der Grundsatzbeschluss fiel, soll 2019 eröffnet werden. Neben dem baulichen Fortschritt möchte der Verein, der bisher 170 000 Euro akquirieren konnte, in diesem Jahr noch möglichst weitere 80 000 Euro Spenden sammeln. Der Restbetrag soll dann über Kredit finanziert werden.

Geld-, Sachleistungen und Paten helfen

Den jeweils aktuellen Spendenstand zeigt eine mit Granulat gefüllte Plasteröhre im Eingangsbereich an. Auf einer daneben ebenfalls neu angebrachten Tafel finden sich die bisherigen Spender wieder. Neben Überweisungen und Sachleistungen kann auch eine Patenschaft über Lisztaffe, Boa oder Leguan übernommen werden. Diese kosten 100, 80 beziehungsweise 50 Euro. Dabei handelt es sich um Patenschaften für Tiere, die, wie die Listzaffen im Vorgriff auf das Tropicana, bereits im Tierpark ihr Domizil haben oder aller Voraussicht nach ins Tropicana einziehen. Derzeit gibt es übrigens 13 solcher Paten.

Weitere Informationen unter: www.tierpark-eilenburg.de/patenschaften

Von Ilka Fischer