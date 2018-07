Doberschütz

„Unverantwortlich!“ – so lautete das Urteil der Polizei über einen 38-jährigen Leipziger. In Nordsachsen herrscht Waldbrandgefahrenstufe 5 – das habe den Mann allerdings nicht davon abgehalten, am Sonntagnachmittag zwischen Doberschütz und Mockrehna mit einem Zelt und Campingzubehör in den Wald zu gehen und dort auf einem der Wege sogar noch ein kleines Lagerfeuer zu entfachen.

Ein Zeuge habe seinen Augen kaum getraut und sofort einen Forstarbeiter informiert, so die Polizei weiter. Dieser machte sich zu dem Mann auf den Weg und setzte zudem Polizeibeamte und den Revierförster in Kenntnis. Als der Forstwirt bei dem Leipziger ankam, hatte dieser immerhin das Feuer bereits gelöscht.

Die Gesetzeshüter sprachen dem 38-Jährigen dann einen Platzverweis aus und brachten ihn aus dem Wald zum Morellensee, wo er ungehindert seinen Campingfreuden frönen konnte.

Von kasto