Alle 16 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs. Und bei vielen Leukämie-Patienten ist die einzige Aussicht auf Heilung eine Stammzellspende. „Die Chance, einen Spender, also seinen genetischen Zwilling zu finden, ist geringer, als im Lotto zu gewinnen“, sagt Benjamin Lieb von der DKMS, der Deutschen Knochenmarkspenderdatei. Um die Chance für erkrankte Menschen zu erhöhen, führte das Berufsschulzentrum (BSZ) Eilenburg Rote Jahne am Dienstag erneut eine Registrierungsaktion durch, bei der sich die Schüler in die Kartei aufnehmen lassen konnten. Im Februar 2014 hatte das BSZ bereits einen Aufruf gestartet, weil ein Mitglied des Lehrerkollegiums an Blutkrebs erkrankt war.

Neue Schüler lassen sich typisieren

„Der DKMS ist aufgefallen, dass nun alle damaligen Jahrgänge von der Schule abgegangen sein müssen, und damit wieder viele neue Schüler am BSZ sind“, sagte Schulleiterin Dagmar Fröhlich. Also habe sie die Anregung im Kollegium weitergegeben und Schulsozialarbeiterin Mandy Richter hatte sich gemeinsam mit der Studentin Maria Reinhardt, die derzeit ihr Praxissemester absolviert, an die Organisation gemacht.

Rote und weiße Luftballons wiesen den Weg zum Typisierungszimmer und zur Aula, wo die Informationsveranstaltung der DKMS stattfand. In sieben halbstündigen Vorträgen mit authentischem Videomaterial informierte Benjamin Lieb, der sich für die Spendergewinnung bei der DKMS einsetzt, über die Notwendigkeit und die Vorgänge des Stammzellenspendens.

Aha-Effekt bei Vortrag

Mit dabei hatte er Mandy Hoffmann-Heicke, die selbst schon Spenderin für einen erkrankten Spanier war und den Schülern so aus erster Hand von ihren Erfahrungen berichten konnte. „Bei vielen Vorträgen in der Oberstufe stelle ich einen gewissen Aha-Effekt bei den Schülern fest. Da kann ich mit manchen Vorurteilen aufräumen“, sagte Lieb. Jeder ab 17 Jahren kann sich mit einem einfachen einminütigen Wangenabstrich in die Kartei aufnehmen lassen und verschwindet mit Beginn des 60. Lebensjahres wieder automatisch daraus. Bei den meisten Spenden reicht eine periphere Stammzellenentnahme, die über eine Blutabnahme abläuft. Nur bei jedem fünften Spender muss zusätzlich Knochenmark entnommen werden.

Gute Resonanz

Paula und Cindy, 21 und 18 Jahre alt, Schülerinnen der Ausbildungsrichtung Sozialassistent, haben sich beide registrieren lassen und waren sich über die Wichtigkeit einig. „Ich kann zwar leider kein Blut spenden, habe so aber trotzdem die Möglichkeit, zu helfen“, meinte Paula. „Ich gehe auch zum Blutspenden, aber möchte mich zusätzlich auch registrieren lassen, weil mein Bruder auch schon in der Kartei ist“, erklärte Cindy.

Sowohl Schulleiterin Dagmar Fröhlich als auch Schulsozialarbeiterin Mandy Richter waren sehr zufrieden mit der Resonanz der Veranstaltung und den über 130 neuen potenziellen Spendern, wobei sich noch mehr online registrieren wollen. Für mehr Abstriche hatte das Material leider nicht gereicht. „Das soll ein rundes Ding bleiben“, sagte Richter. „Wir würden gerne ungefähr alle vier Jahre eine Aktion veranstalten.“

Frühere Typisierungsaktionen Den Anfang im Berufsschulzentrum Eilenburg Rote Jahne machte 2014 eine Aktion, die aufgrund der Blutkrebserkrankung eines Lehrers gestartet wurde. Allein am BSZ beteiligten sich 300 Schüler und Lehrer. Das BSZ Torgau unterstützte die Aktion. Ebenfalls 2014 wurden außerdem mehrere Spendenaktionen gestartet, als die Eiscafé-Chefin Annette Krause an Leukämie erkrankte. 2018 erhielt ein Feuerwehrmann aus Hohenprießnitz die Diagnose Blutkrebs. Für ihn ließen sich Kameraden aus 23 Feuerwehren und insgesamt über 300 Menschen aus ganz Nordsachsen in die Kartei aufnehmen. Dazu gingen Spenden von mehreren tausend Euro ein, von der sich die Laborkosten weiterer Typisierungen bezahlen ließen.

