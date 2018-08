Eilenburg

Geheimnisvoll, dunkel und eng sind die letzten 117 Stufen bis zur Turmkrone des Wasserturms. Wer sich den Weg über die schmale, grüne Wendeltreppe traute, konnte einen beeindruckenden Blick über Eilenburg erhaschen. Die klare Sicht erlaubte eine Aussicht bis in die Messestadt, ja sogar bis zum Petersberg bei Halle

Der Eilenburger Wasserturm- Quelle: Wolfgang Sens

Für den kleinen Sanny Brinkmann und seine Eltern war der Aufstieg kein Problem. „Wir sind zum ersten Mal hier oben und erstaunt über die Aussicht“, erklärte die Mutter, während der Spross nach dem Zuhause Ausschau hielt. Auch John Göttsching nutzte mit seinen Großeltern die seltene Gelegenheit, den Turm zu besteigen. „Der Ausblick ist cool“, fasste der Zwölfjährige zusammen.

Besichtigung im Eilenburger Wasserturm auf dem ECW-Gelände Quelle: Heike Liesaus

Wasserturm ist mittlerweile 100 Jahre alt

Der inzwischen 100 Jahre alte Wassersturm öffnete am Tag der Industriekultur seine Pforten. Möglich hat dies der Eilenburger Geschichts- und Museumsverein gemacht. Andreas Flegel, Birgit Rabe und Peter Hennig betreuten die Öffnung. Bereits nach zwei Stunden konnte der 100. Besucher gezählt werden. Geduld war gefragt. „Aus Sicherheitsgründen dürfen immer nur zehn Besucher die Treppen hinauf und auf dem letzten Stück bis zur Krone nur noch sechs Leute“, erklärt der Museumsleiter.

Schautafel informiert über die wichtigsten Zahlen und Fakten

Im Obergeschoss des Turmes informierte ein Schautafel über die Geschichte und die technischen Daten des Bauwerkes. Das imposante Innenleben mit Wendeltreppen, Rohrverbindungen, Messeinrichtungen und Schiebern in Übergröße, riesigen Aufschriften und Hinweistafel erinnerte an die Zeiten, in der der Turm als Wasserspeicher und Brauchwasserversorger für das benachbarte Chemie- Werk genutzt wurde. Andreas Flegel zeigte sich von der großen Besucherzahl beeindruckt und hofft auf eine ähnliche Resonanz am 9. September, zum Tag des offenen Denkmals.

Von Anke Herold