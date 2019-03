Jesewitz

Die Gemeinde Jesewitz legt ihren Fokus in diesem Jahr stark auf den Schulcampus in Jesewitz. Weit über eine Million Euro fließt in das Areal, zu dem auch Sportplatz und Kita gehören. Die Gemeinde erhält dabei für die verschiedenen Projekte zwischen 40 (Sportplatz) und 80 Prozent Fördermittel (zum Beispiel Schulanbau).

Planung für Schulanbau

Der Abriss des alten Schornsteins ist bereits Geschichte. Auf der jüngsten Gemeinderatssitzung vergaben die Räte nun auch die Planung für den rund 800 000 Euro teuren Schulanbau an das Planungsbüro Knoblich. Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV): „Wir wollen die ersten Aufträge dann bereits auf unserer nächsten Sitzung am 4. April vergeben. Danach soll zügig gebaut werden.“ Denn schon mit Beginn des Schulhalbjahres im Februar 2020 soll in dem Anbau, in dem Werkraum, zwei Klassenzimmer und eine Aula/Klassenzimmer Platz finden, unterrichtet werden können.

Schulsportplatz steht in Startlöchern

Nachdem die Gemeinde nach jahrelangem Kampf komplett Eigentümer der Flächen für den Sportplatz ist, steht sie auch hier in den Startlöchern. Wie berichtet wird auf dem Gelände zwischen Sportplatz und den Gebäuden ein Kleinspielfeld errichtet, das sich auch zum Handballspielen eignet. Außerdem werden die Voraussetzungen geschaffen, dass auf zwei Volleyballfeldern gespielt werden kann. Außerdem gibt es eine 50-Meter Kurzbahnstrecke und eine neue Weitsprunganlage.

Kita bekommt neue Heizung

Schon konkret steht fest, dass nach Ende der diesjährigen Heizsaison die Heizung im Kindergarten (ehemalige Mittelschule) ausgetauscht wird. Für den entsprechenden Auftrag in Höhe von 65 000 Euro gaben die Gemeinderäte auf ihrer März-Sitzung grünes Licht. Außerdem erhält die Krippe, deren Gelände zudem etwas größer werden soll, auch einen neuen Schuppen für die Spielgeräte.

Weitere Investitionen 2019

Mit dem Beschluss des Haushalts machten die Gemeinderäte den Weg aber nicht nur für diese, sondern auch für Investitionen in Höhe von insgesamt 2,1 Millionen Euro endgültig frei. Kämmerin Heike Ott hatte zuvor erläutert, dass nach Hinweisen von der Kommunalaufsicht die Abschreibungen teilweise anders verbucht werden mussten. „Bei den Investitionen hat sich aber nichts geändert.“ Bürgermeister Ralf Tauchnitz zog unter dem gefassten Beschluss dieses Fazit: „Die jetzige Vorgehensweise ist mit der Kommunalaufsicht abgesprochen und damit rechtens. Wir sind handlungsfähig und können investieren.“

Viele weitere Projekte

Neben den bereits aufgeführten Investitionen am Schulcampus/Kita handelt es sich dabei um den bereits fast fertigen Parkplatzbau an der ehemaligen B 87/ Schulstraße, die ebenfalls bereits so gut wie abgeschlossenen Teichentschlammungen in Weltewitz und Gallen, zwei neue Sirenen in Jesewitz und Gordemitz, den Ausbau des Tauchaer Weges in Pehritzsch und eines Teilstückes der Bergstraße in Weltewitz, den Umbau von drei Bushaltestellen in Liemehna, Bötzen und Gotha sowie um dem Bau eines Park- und Ride-Platzes am Bahnhof.

Von Ilka Fischer