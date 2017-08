Undankbarer Platz 4 in Förderliste: Jesewitzer Kita „Mäuseland“ kann nicht wachsen

Es wird eng im Mäuseland. Die Jesewitzer Kindertagesstätte hat ihre Kapazität derzeit zwar per Ausnahmegenehmigung erweitert. Doch auch diese Plätze sind besetzt. Und es sollen noch mehr Kinder kommen. Deshalb sollte ein Anbau her. Aber Fördermittel dafür sind abgesagt. Und die Pläne wandern in die Schublade.