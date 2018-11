Mörtitz

Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstag auf der Dübener Landstraße nahe dem Doberschützer Ortsteil Mörtitz: Ein Lkw stieß mit einem Kühlschrank zusammen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 48 Jahre alter Fahrer mit einem Auto samt Anhänger gegen 10.20 Uhr von Eilenburg in Richtung Laußig unterwegs. Auf der Ladefläche des Anhängers befand sich ein Kühlschrank, der mittels eines Gurtes befestigt war. Aus bisher ungeklärter Ursache habe sich der Gurt aber gelöst und der Kühlschrank sei während der Fahrt auf die Gegenfahrbahn gefallen, so die Polizei. Dort fuhr jedoch gerade ein Lkw vorbei. Der 58 Jahre alte Fahrer des Scania hatte keine Chance mehr auszuweichen, so dass es schließlich zur Kollision kam.

1500 Sachschaden

An dem Lastwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. „Nicht überliefert ist, wie der Zustand des Kühlschrankes nach dem Zusammenprall war“, vermeldete die Polizei noch. Gegen den 48-jährigen Autofahrer sei aber wegen unzureichend gesicherter Ladung ein Bußgeld ausgesprochen worden.

Von lvz