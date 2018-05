Eilenburg

Ein Rentner wollte am Maifeiertag auf der B 87-Ortsumgehung in Eilenburg wenden. Dabei beachtete der 85-Jährige die auf der linken Fahrspur in gleiche Fahrtrichtung fahrende Motorradfahrerin (28) nicht. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß. Die Motorradfahrerin stürzte, wurde verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von knapp 6000 Euro.

Von LVZ