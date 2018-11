Unfall in Mockrehna: Zwei Autos kollidieren auf Kreuzung

Eilenburg Am Stich - Unfall in Mockrehna: Zwei Autos kollidieren auf Kreuzung Einsatz für die Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr auf der Straße zwischen Mockrehna und Wildenhain: Am späten Samstagnachmittag sind dort im Kreuzungsbereich Dommitzscher Straße/Am Stich zwei Autos zusammengestoßen.

Auf der Straße Am Stich in Mockrehna sind am zwei Autos kollidiert. Quelle: Feuerwehr Mockrehna