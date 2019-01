Eilenburg

Eine unbekannte Hyundai-Fahrerin hat offenbar in Eilenburg einen neun Jahre alten Jungen angefahren, der mit seinem Fahrrad unterwegs war. Nun ermittelt die Polizei wegen unerlaubten Entfernens von Unfallort und sucht Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr an der Straße Am Regenbogen.

Der Neunjährige und ein gleichaltriger Freund waren die Puschkinstraße in Richtung Schwimmhalle geradelt und mussten dabei die Straße Am Regenbogen passieren. In dem Moment, als sie den Einmündungsbereich erreicht hatten, sei die Hyundai-Fahrerin losgefahren, wohl ohne auf die Jungen zu achten, teilte die Polizei mit. Zuvor habe sie noch telefoniert, berichtete einer der Neunjährigen den Beamten.

Einfach weitergefahren

Die Unbekannte erfasste das Hinterrad eines der Fahrräder und sei dann ohne anzuhalten und ohne sich nach dem Befinden der Kinder zu erkundigen, Richtung Dübener Landstraße weitergefahren. Der Neunjährige musste derweil feststellen, dass sein Kettenschutz am Fahrrad gebrochen war. Am frühen Abend erstattete die Familie Anzeige.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu der Autofahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eilenburg (Dr.-Külz-Ring 17, 04838 Eilenburg, Telefon 03423/664-100) zu melden.

Von lvz