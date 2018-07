Unibigband jazzt und swingt in Eilenburger Baderscheune

Eilenburg Sommerfest - Unibigband jazzt und swingt in Eilenburger Baderscheune Sommerfest in der Eilenburger Baderscheune: Die Unibigband Leipzig sorgte für eine virtuose Reise durch die Welt des Jazz und Swing.

Stimmgewaltig unterstützte Sängerin Nadja Fitz die Unibigband Leipzig und improvisiert das Stück The Birth of the Blues von Ray Henderson. Quelle: Foto: Anke Herold