Doberschütz

Großer Bahnhof zu seinem 80.: Das Unternehmer-Urgestein Jürgen Lieske gab am Mittwoch anlässlich seines Jubiläums einen Empfang im Rasthof Doberschütz, bei dem Alleinunterhalter Harry Ferl für die angenehme Hintergrundmusik sorgte. Zu den Gratulanten zählten neben der Familie auch viele Weggefährten und Unterstützer. So folgte unter anderem der Doberschützer Bürgermeister Roland Märtz oder auch der ehemalige Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Günther Kopsch der Einladung. Der Jubilar selbst fühlt sich trotz seines Alters noch immer fit. „Vielleicht hält mich ja die Arbeit jung.“ Noch immer ist der langjährige Chef des Autohauses in Sprotta-Siedlung hier täglich für drei bis vier Stunden anzutreffen. „Mitunter fahre ich dann nachmittags sogar noch ins Autohaus nach Wurzen.“

Im Sommer mit dem Wohnmobil auf Reisen

Doch natürlich genießt Jürgen Lieske auch seinen Lebensabend. Gemeinsam mit seiner ein Jahr jüngeren Frau Juliane geht er noch immer mit dem Wohnmobil auf Reisen. „Meist zieht es uns da gen Ungarn“, verriet Jürgen Lieske. Der Unternehmer, der 1953 seine dreijährige Lehrzeit als Kfz_Mechaniker 1953 in Schildau begann, bildete selbst 55 Lehrlinge aus. Jürgen Lieske, der vor fünf Jahren den Goldenen Meisterbrief überreicht bekam, weiß das Unternehmen bei seinem Sohn Jens längst in guten Händen.

Von Ilka Fischer