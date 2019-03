Bad Düben/Eilenburg

Am Sonntag ist Weltwassertag, den die Vereinten Nationen seit mehr als 20 Jahren im März begehen. Er bietet eine gute Gelegenheit, sich bewusst zu werden, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, sauberes Wasser immer und überall verfügbar zu haben. Vielerorts gibt es dazu Veranstaltungen, auch in der Region.

Flussmeisterei Bad Düben öffnet am Sonntag ihre Türen

Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen lädt am Sonntag von 10 bis 15 Uhr zum Blick hinter die Kulissen in die Flussmeisterei Bad Düben ein. Mitarbeiter gewähren Besuchern einen Einblick in ihre Arbeit und beantworten Fragen rund um das Thema Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz und Ausbildungsmöglichkeiten. Erklärt wird, was eine Flussmeisterei macht, was es beim Füllen von Sandsäcken zu beachten gibt und mit welcher Spezialtechnik Gewässer gepflegt werden. Außerdem kann die Technik der Flussmeisterei bestaunt werden. Für Kinder gibt es eine Sandspiel- und Bastelecke. Essen und Getränke können Besucher auf dem Gelände kaufen.

Flussmeisterei Bad Düben, Bitterfelder Straße 27, Achtung: Parkplätze sind auf dem Gelände nicht vorhanden. Besucher sollten die kostenfreien öffentlichen Parkmöglichkeiten in der Nähe nutzen. Der Parkplatz an der Obermühle ( Parkstraße) ist fußläufig 10 Minuten entfernt.

Aktionen ums nasse Element am Freitag im Heide Spa

Wie bereits im vergangenen Jahr beteiligt sich das Heide Spa Hotel & Resort in Bad Düben wieder mit Aktionen rund um das Thema Wasser. Das nasse Element ist in vielerlei Hinsicht zentraler Bestandteil des Hauses. „ Spa kommt aus dem Lateinischen und steht für sanus per aquam, was im Deutschen soviel bedeutet wie gesund durch Wasser“, weiß Geschäftsführer Ole Hartjen. Los geht es am Freitag um 10.30 Uhr, wo auf alle Sportbegeisterten ein morgendliches Aqua-Fitness in der Badelandschaft wartet. Alle, die dann immer noch genug Energie haben, können sich 18.30 Uhr bei einem 60-minütigen Aqua-Zumba kräftig auspowern. Beide Kurse sind für Gäste der Badelandschaft und Saunawelt inklusive. Alle Geburtstagskinder haben doppelten Grund zur Freude, denn für sie ist der Eintritt an diesem Tag gratis (mit entsprechendem Nachweis).

Zum Jubiläum 100 Jahre Kur bot Stadtführer Torsten Gaber spezielle Führungen im Kurpark an, zum Tag des Wassers wird er Interessierte wieder durch den Park führen. Quelle: Wolfgang Sens

Im Hotel sowie in der Wellness-, Beauty- und Therapieabteilung wird den Gästen ganztägig erfrischendes Ingwer- und Gurkenwasser gereicht. Eine Weltwassertag-Smoothie-Bar in der Saunawelt sorgt zudem für fruchtige Abwechslung.

Und auch draußen gibt es jede Menge zu entdecken: Um 15 Uhr empfängt Stadtführer Torsten Gaber alle Interessierten am Haupteingang des Heide Spa zu einer 60-minütigen Führung durch den Kurpark, die ebenso kostenlos angeboten wird. Um Anmeldung an der Kasse zur Badelandschaft und Saunawelt wird gebeten.

Informationen: www.heidespa.de, Telefon 034243 33633

Blick auf die Schwimmhalle Eilenburg. Quelle: Wolfgang Sens

Vortrag am Freitag in der Schwimmhalle Eilenburg

Auch die Schwimmhalle Eilenburg lädt ein. Am Freitag, 19 Uhr, erwartet alle Interessierten ein spannender Vortrag zum Thema „Wasseraufbereitung und Schwimmbadtechnik“.

Schwimmhalle Eilenburg, Ziegelstraße, 19 Uhr.

Von LVZ