Eilenburg. Die Schwerpunkte 2016 des Versorgungsverbandes Eilenburg-Wurzen (VEW) sind auch die im Jahr 2017. Neubau Verwaltungsgebäude, Neubau Wasserwerk Wedelwitz sowie Leitungsinstandsetzungen und Auswechseln von Wasserhausanschlüssen – im Verwaltungssitz in der Winkelstraße dreht sich derzeit alles um die Großprojekte und das Alltagsgeschäft.

Für rund 3,3 Millionen Euro baut der VEW unweit des Wasserturms an der Ziegelstraße in Eilenburg einen neuen Verwaltungssitz, in dem die Service-Bereiche Eilenburg und Wurzen mit 42 Mitarbeitern unter einem Dach vereint werden. Der Rohbau des zweiflügligen Dreigeschossers steht, in der ersten Etage ist der Estrich-Boden verlegt, die Heizung installiert, im zweiten Geschoss laufen die Arbeiten. Die nächsten Ausschreibungen sind erfolgt oder werden vorbereitet, so für Fotovoltaik-Anlage, Malerarbeiten, Innentüren. „Wir liegen im Zeitrahmen, bei den Kosten derzeit sogar knapp darunter“, sagt Geschäftsführerin Ramona Seifert. Trotz der europaweiten Ausschreibungen sind die meisten Aufträge in der Region geblieben, nach Torgau, Audenhain, Eilenburg, Mockrehna, Weidenhain oder auch Chemnitz gegangen. Ab Mitte April soll der Umzug erfolgen, Lager und Werkstätten aus Eilenburg und Wurzen am Standort Ziegelstraße eingerichtet werden. Die Büros folgen. „Ein Großteil des Mobiliars und die Computertechnik werden mitgenommen.“

„Wir sind in der heißen Phase der Planung“, heißt es zwar von Daniel Jahn, dem technischen Leiter. Genau genommen sollte der rund 3,5 Millionen Euro teure Bau schon weiter fortgeschritten sein. Ist er aber nicht. Schwierig ist die Lage des Grundstücks, auf dem sich jetzt schon das Wasserwerk befindet. Stichwort Natur- und Denkmalschutz, Überschwemmungs- und Wasserschutzgebiet. Durch die umfangreichen Anforderungen kommt es immer wieder zu Problemen und Verzögerungen. „Wir dürfen wegen der Natura-2000-Bestimmungen beispielsweise nur von Oktober bis März bauen“, so Jahn. Dennoch, zehn Brunnen sind mittlerweile gebohrt, die Rohwasser- und Energieeinspeisung sind fertig, derzeit läuft die Planung für die Aufbereitungstechnologie. Über den Jahreswechsel soll die Ausschreibung erfolgen, gebaut wird 2018, das Werk soll dann 2019 in Betrieb gehen.

Rund 1,7 Millionen Euro investiert der Verband in sein Rohrleitungsnetz, zuzüglich der derzeit noch nicht bezifferbaren Kosten für das Wasserwerk. Die Summe für die Rohrnetzerneuerung sei wieder angestiegen. „Die Kredite, die wir bei der Gründung des Verbandes aufgenommen haben, laufen nach und nach aus. 1,1 Millionen Euro werden in diesem Jahr wieder getilgt. So können wir wieder mehr investieren“, sagt Ramona Seifert. Größter Posten ist die Puschkinstraße mit 170 000 Euro. Weitere Arbeiten soll es in der Rödgener Straße und in der Franz-Mehring-Straße geben. In Wölpern steht eine Druckerhöhung an, um die zwei Bar liegen bisher an. „Es geht um eine stabile Versorgung“, so Jahn. Auch in Bad Düben stehen kleinere Maßnahmen an wie in der Schmiedeberger Straße, in der Gustav-Adolf-Straße und in der Blücherstraße. Auch um das Dauerthema Ortsdurchfahrt Strelln geht es, „bei der Gemeinde wie bei uns“, sagt der technische Leiter. Der Verband sei bemüht, seine Projekte mit den Kommunen abzustimmen. Beispielsweise, wenn es um Straßenbau gehe. Der sei von Fördermitteln abhängig, so dass der VEW immer wieder kurzfristig umplanen muss. 2016 wurden für 1,2 Millionen Euro Hausanschlüsse gewechselt, 2017 stehen dafür 950 000 Euro zur Verfügung. „Wir müssen zudem für einen Teil des Neubaus Verwaltungssitz und Wasserwerk einen Kredit in Höhe von 1,56 Millionen Euro aufnehmen“, so Seifert.

Von Kathrin Kabelitz