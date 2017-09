Verdächtiger nach Angriff auf Eilenburger CDU-Büro gefasst

Eilenburg. Nach dem Angriff auf das CDU-Bürgerbüro in Eilenburg sowie ein Büro der AfD wurde ein Verdächtiger ermittelt. Wie die Polizei mitteilte, handele es sich um einen 30 Jahre alten Mann. Beamte der Kriminalpolizei sowie des polizeilichen Staatsschutzes hätten die Wohnung des Mannes durchsucht und dabei Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. Der Mann selbst sei erkennungsdienstlich behandelt und danach wieder aus dem Polizeirevier entlassen worden.

Die Polizei wurde am Donnerstag darüber informiert, dass gegen 14 Uhr ein Vermummter die Türscheibe des CDU-Büros mit einem Gitter eingeworfen hatte und danach geflüchtet war. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort wurde dann noch bekannt, dass auch an einem in der Nähe befindlichen AfD-Büro eine Fensterscheibe beschädigt wurde. Anhand „vorliegender Informationen“, so die Polizei, sei man schon kurz darauf des 30-Jährigen habhaft geworden, gegen den sich daraufhin die Ermittlungen richteten.

Die Ermittlungen in dem Fall werden durch den polizeilichen Staatsschutz der Polizeidirektion Leipzig fortgeführt.

Von lvz