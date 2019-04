Eilenburg

Eine Funkstreifenwagenbesatzung war am Mittwoch kurz nach 1 Uhr auf der S 11 (Dübener Landstraße) in Eilenburg in stadteinwärts unterwegs. Kurz nach der Einmündung Ernst-May-Straße bemerkten die Beamten auf der dortigen Verkehrsinsel das Fehlen des Verkehrsschildes, informierte am Mittwoch die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig.

Wer ist über die Verkehrsinsel gefahren?

Bei weiterer Betrachtung konnten der abgebrochene Rest der Rohrstange des Verkehrsschildes sowie Reifenspuren und Kratzer auf der Verkehrsinsel festgestellt werden. Das abgebrochene Verkehrsschild wurde dann auf dem Fußweg neben der Verkehrsinsel aufgefunden. Die Beamten gehen davon aus, dass ein unbekannter Fahrzeugführer über diese Verkehrsinsel fuhr. Ein Verursacherfahrzeug oder mögliche Zeugen konnten im näheren Umfeld der Unfallstelle nicht festgestellt werden.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eilenburg, Dr.-Külz-Ring 17 in Eilenburg, Telefon 03423/664100 zu melden.

Von ie