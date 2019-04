Eilenburg

Die Eilenburger Feuerwehr ist am Mittwoch gegen 10.20 Uhr zu einem Brand in die Eilenburger Grenzstraße gerufen worden. Aus dem dritten Stock des Mehrfamilienhauses drang schwarzer Qualm aus einer Wohnung. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an, darunter auch die Drehleiter. Ebenfalls war die Polizei vor Ort.

Einsatzkräfte verschafften sich dann unter Atemschutz Zugang in die Wohnung. Vor Ort stellte sich heraus, dass Essen auf dem Herd angebrannt war. Die Einsatzkräfte konnten Schlimmeres verhindern. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst alarmiert worden. In der Wohnung hatte sich allerdings niemand befunden.

Der Einsatz sorgte für Aufsehen in dem Wohnviertel. Nachbarn traten vor ihre Häuser und beobachteten das Geschehen.

