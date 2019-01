Eilenburg

Wie die Polizeidirektion in Leipzig am Donnerstag mitteilte, werde sich die Vermisstenbearbeitungsstelle fortan darum kümmern. Eine Suche mit Hunden oder einem Hubschrauber gebe es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, so Sprecherin Katharina Geyer. Die weitere Vorgehensweise werde geprüft.

Aufrufe bislang nichts gebracht

Seit 8. Januar gilt Oliver Schneider aus Eilenburg als vermisst. Seine Schwester Cindy Schneider (24) hatte das am 11. Januar der Polizei in Eilenburg angezeigt und bereits in den vergangenen Tagen eigene Suchaktionen, unter anderem über soziale Netzwerke wie Facebook gestartet, die nichts gebracht haben.

Nachbarin sah Mann zum letzten Mal

Der 31 Jahre alte Oliver Schneider, der erst seit Wochen in Eilenburg lebt und einen Betreuer hat, sollte am 9. Januar beim Jobcenter vorsprechen, nahm diesen Termin aber nicht wahr. Auch ein von der Schwester geliehenes Fahrrad brachte er nicht zurück. Dieses wurde später in einem Gebüsch am Rewe-Markt in Eilenburg gefunden. Der Mann wurde am 8. Januar das letzte Mal von einer Nachbarin gesehen.

Oliver Schneider, der einen Betreuer hat, trägt schwarze Adidas-Schuhe, ein Capi mit einem Symbol, helle Jeans, eine grau-grüne Jacke und einen camouflagefarbigen Rucksack. Wer ihn gesehen hat, kann sich an die Polizei unter Tel. 03423/664100 wenden.

