Eilenburg

Im Fall des seit 7. Januar vermissten Eilenburgers Oliver Schneider geht die Kriminalpolizei nun mit einer offiziellen Vermisstenfahndung an die Öffentlichkeit. Zudem hatten die Beamten seit vergangenem Freitag auch mit einem Fährtenhund sowie mit einem Hubschrauber vor Ort nach dem 31 Jahre alten Mann gesucht – allerdings vergeblich. Wie die Polizei weiter mitteilte, sei nicht nur in Eilenburg, sondern auch in Bad Düben nach dem Vermissten gesucht worden. Laut Polizei lebte Oliver Schneider bis Dezember in der Kurstadt. Mittlerweile sei zudem bekannt, dass der junge Mann Kontakte nach Leipzig hat und sich mit Bekannten am Leipziger Hauptbahnhof treffen könnte.

Wohnung der Schwester verlassen

Oliver Schneider, 31 Jahre alt, aus Eilenburg wird vermisst Quelle: Polizei

Oliver Schneider hatte am 7. Januar – ein Montag – mit einem Fahrrad die Wohnung seiner Schwester in Eilenburg verlassen. Er wollte in seine etwa zwei Kilometer entfernte Wohnung fahren. Ob er dort angekommen ist, sei jedoch nicht bekannt, so die Polizei. Wenige Tage später fuhr seine Schwester zu ihm nach Hause, da er sich nicht wieder gemeldet hatte. In der Wohnung konnte sie nur feststellen, dass diese leer war. Aus Sorge um ihren Bruder begann die 24-Jährige, nach ihm zu suchen.

Am 12. Januar wurde schließlich das Fahrrad, das Oliver Schneider genutzt hatte, in einem Gebüsch an einem Einkaufsmarkt in Eilenburg gefunden. Wie lange es dort schon gelegen hatte, konnte bisher niemand sagen.

Hinweise erbeten

Die Polizei beschrieb Oliver Schneider folgendermaßen: 1,65 Meter groß, scheinbares Alter 40 bis 45 Jahre, schlanke Gestalt, kleine Knollennase, dunkelblonde, kurze Haare. Zuletzt trug er schwarze Turnschuhe, eine schwarze Mütze mit einem weißen Aufdruck „LE“, hellblaue Jeans, eine dunkelgraue Jacke und einen grünen Rucksack.

Nun fragt die Polizei: Wer hat Oliver Schneider seit dem 7. Januar gesehen? Wer weiß, wo er sich aufhalten könnte? Dabei interessiert sich die Polizei auch dafür, ob er in Eilenburg, in Leipzig, in Bad Düben oder in einem anderen Ort gesehen wurde. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Leipzig (Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig, Tel. 0341/966 4 6666) zu melden.

Von lvz