Verstümmelte Katze in Eilenburg: Tierschützer setzen Belohnung aus

Eilenburg. Die Tierrechtsorganisation Peta hat nach einem Fall von Tierquälerei in Eilenburg Strafanzeige erstattet und 1000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Täters führen. Wie berichtet, wurde am 10. März am Bärenbruch eine verstümmelte Katze gefunden. Ein unbekannter Täter hatte dem Tier Ohren und Schwanz abgetrennt, woraufhin sie starb. Die Katze lag neben den Bahngleisen in der Nähe einer Kleingartenanlage. Die Polizei ermittelt wegen Tierquälerei.

Brutales Vorgehen

Um die Suche nach dem Täter zu unterstützen, setzt die Tierrechtsorganisation nun eine Belohnung aus. Zeugen wenden sich an die Polizei und können sich telefonisch unter 01520 7373341 an Peta wenden – auch anonym. Außerdem erstattete die Tierschutzorganisation Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Torgau wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

„Bitte helfen Sie mit, diese brutale Tat aufzuklären“, appelliert Judith Pein von Peta. „Der Täter muss für sein brutales Vorgehen zur Rechenschaft gezogen werden. Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Wir hoffen, dass unsere Belohnungsauslobung dazu beiträgt, den Katzen-Quäler zu überführen.“

Aggressionsforscher warnt

Psychologen, Gesetzgeber und Gerichte sind sich mittlerweile einig, dass Gewalttaten an Tieren vermehrt Aufmerksamkeit verlangen. Aggressionsforscher Dr. Christoph Paulus von der Universität des Saarlandes dazu: „Geschätzte 80 bis 90 Prozent aller extremen Gewalttäter haben vorher bereits Tiere gequält.“ Über den Zusammenhang von Tierquälerei und Gewalttaten klärt Peta in der Broschüre „Menschen, die Tiere quälen, belassen es selten dabei“ auf.

Von LVZ