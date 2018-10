Eilenburg

Der eine oder andere Prominente hat in der Heinzelberge auf dem Eilenburger Burgberg schon übernachtet. Linke-Politiker und Autor Gregor Gysi setzte am Morgen nach seiner Lesung im Bürgerhaus den jüngsten Eintrag im Gästebuch. Das allein aber qualifiziert nicht für vier Sterne des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, die Holm Retsch, Geschäftsführer des Regionalverbandes Sachsen, und Birgit Kratochvil von der Industrie- und Handelskammer, am Montagnachmittag an Pächterin Sabine Heilmann und ihren Mann Helmut Fahrner übergaben. Das 2017 eröffnete Haus ist nicht nur das erste in der Muldestadt, sondern die einzige Pension im Regierungsbezirk Leipzig, die sich mit solch einer Tafel schmücken darf.

Rund 400 Kriterien wurden für vier Sterne abgefragt

Eine Klassifizierung, die als wichtiger Vermarktungsfaktor gilt. Als das Haus umgebaut wurde, habe man eine solche Zertifizierung noch nicht angestrebt, aber im Blick gehabt, freute sich Heiko Leihe als Vertreter der Stadt Eilenburg. Sabine Heilmann, die über 40 Jahre im Sterne-Hotelfach gearbeitet hat, und sich jetzt mit dem Führen der Pension ein Stück Selbstverwirklichung erfüllt hat, hatte sich intensiv darum bemüht. Rund 400 Kriterien waren abzuarbeiten. „Bettengröße, Ausstattung der Bäder, wo sind Steckdosen angebracht, gibt es W-Lan, ist die Homepage zweisprachig, gibt es eine Rezeption, die besetzt ist“, umreißt Holm Retsch einen Bruchteil. 300 Punkte mussten mindestens erreicht werden, rund 400 wurden es.

Freundlichkeit ist inklusive

Vier Sterne außen am Haus aber sind nicht alles. „Was leider nicht bewertet wird, sind Freundlichkeit und Herzlichkeit“, so Birgit Kratochvil. Beim Pächterpaar Heilmann/Fahrner ist das inklusive. „Für mich bedeuten die Sterne sicher mehr als für andere“, sieht sich die 63-Jährige sichtlich bewegt am großen Ziel. Auf rund 30 Prozent Auslastung kann das Haus, das an Wochenenden meist ausgebucht ist, verweisen. Für die Region sei das eine gute Quote. Eilenburg hat im Rahmen der Stadtsanierung mit Fördermitteln von Freistaat und Bund in den letzten neun Jahren das Gebäude vom verfallenen, ehemaligen Gefängnis und späteren Wohnhaus zur Pension entwickelt. Der erste Abschnitt begann mit der Sanierung von Dach und Südfassade 2008. 2014 bis 2017 erfolgten Umbauten zur Pension, am Nebengebäude sowie die Gestaltung der Außenanlagen. Rund 2,2 Millionen Euro wurden investiert.

Von Kathrin Kabelitz