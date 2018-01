Vikar Hohberg geht – Bad Düben und Eilenburg ab April wieder ohne Pfarrer

Eilenburg/Bad Düben. Die Suche nach einem Pfarrer für Eilenburg und Bad Düben geht in einen neue Runde. Stephan Hoberg, seit September 2017 als Sondervikar für beide Kirchgemeinden zuständig, verkündete jetzt überraschend seinen Abschied. Der 29-Jährige schrieb in einer persönlichen Erklärung an die Gemeindekirchenrats-Mitglieder, er habe sich entschieden, seinen Dienst am 31. März 2018 zu beenden. Eigentlich hatten viele damit gerechnet, dass sich Hoberg auf die Entsendungsdienststelle der Landeskirche bewirbt. Heißt: Für eine längere Zeit wäre Hoberg dann als Pfarrer in Eilenburg und Bad Düben geblieben. Diese Entsendung sollte beiden Gemeinden eigentlich helfen, eine dauerhafte Lösung der Pfarrstellenfrage zu finden. So strebt Bad Düben unter anderem an, mithilfe eines Fördervereins wieder eine eigene ganze Pfarrstelle sichern zu können.

Hoberg: „Persönliche Gründe ausschlaggebend“

Jetzt kommt es zumindest nicht zu dieser Zwischenlösung mit Stephan Hoberg. Er habe seine Entscheidung bereits dem in der Landeskirche für Personalfragen zuständige Oberkirchenrat Michael Lehmann mitgeteilt. In seinem Schreiben heißt es zur Begründung: „Ich habe diese weitreichende Entscheidung nach reiflicher Überlegung und aus persönlichen Gründen getroffen. Diese Entscheidung habe ich unabhängig von der Struktur der Stelle getroffen. Sie ist außerdem kein grundsätzliches „Nein“ zum Pfarrdienst. Zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich aber den Weg in den Pfarrdienst nicht gehen. Ich bitte Sie, diese Entscheidung zu respektieren.“

Superintendent Imbusch will mit Gemeindekirchenräten sprechen

Der gebürtige Dresdner hatte in Leipzig im Februar 2015 sein Theologiestudium beendet und die letzten anderthalb Jahre in der Dresdner Lukaskirchgemeinde als Vikar gearbeitet. Ein Vikar (wörtlich: Stellvertreter) agiert zwar bereits wie ein Pfarrer, ist aber noch nicht Inhaber einer Pfarrstelle. Hoberg wird bis zum Ende seiner Vikariatszeit Ende März in Eilenburg und Bad Düben als Ansprechpartner da sein. Superintendent Matthias Imbusch will zeitnah beide Gemeindekirchenräte aufsuchen, um die neue Situation ab dem 1. April 2018 zu besprechen.

Von Olaf Majer