Volkshochschule Eilenburg: Aktionstag zum Saisonstart

Eilenburg. Mit durchschnittlich 30 000 Schritten täglich mangelte es den Urmenschen seinerzeit an Bewegung nicht. Heute ist das wohl etwas anders. Wer hat sie nicht, die Qual der Wahl bewegt zu werden. Dabei selbst aktiv zu sein, kostet dem heutigen Erdenbewohner oft viel Überwindung. Doch die mangelnde Bewegung macht sich vor allem in der schwindenden Gesundheit bemerkbar. Den inneren Schweinehund zu überwinden und sich aktiv etwas Gutes zu gönnen, fällt scheinbar schwer. Auch der landesweite Aktionstag „Sachsen bewegt sich“ der Sächsischen Volkshochschulen lief in der Muldestadt eher verhalten an. Trotzdem taten einige Eilenburger den ersten Schritt, ließen sich auf Bewegung ein und kamen ins Rinckarthaus, um dem Impulsvortrag „Bewegung von der Wiege bis zum Lebensende“ von Guido Waldmann zu lauschen, und setzen den Besuch im dann Tai-Chi-Kurs von Hendrik Jantzen fort. Zumba, Pilates, Rückenschule und Bewegungsangebote für Kinder komplettierten das Angebot des Eilenburger Standortes.

Vor allem Frauen nutzen die Angebote

Der sachsenweite Aktionstag wurde in Zusammenarbeit mit der Landesärztekammer vorbereitet. Die pädagogischen Mitarbeiter boten am Samstag Auszüge aus dem Kursprogramm der Bildungseinrichtung an. „Wir wollen in unserem Haus den Präventionsbereich abdecken. Nicht die Fitness steht im Vordergrund, sondern die Teilnehmer sollen lernen, sich gesund zu bewegen und zu leben“, verdeutlicht Leiter Norbert Morsch das Anliegen und erklärt weiter:“ Wir haben einen großen Kundenstamm, der sich bereits mit der Thematik Bewegung beschäftig.“

Vor allem Frauen haben das Problem mangelnder Bewegung längst erkannt und sind Nutzer der Kursangebote. Ein Blick ins Programmheft 2017 lohnt sich deshalb, denn die vielfältigen Angebote von Tanz über Entspannung bis hin zur Aerobic überzeugen nicht nur, sondern bewegen schlussendlich.

Von Anke Herold