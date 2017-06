Eilenburg. Die Mädchen und Jungen der 5c der Tschanter-Oberschule in Eilenburg sind überrascht. „Was?“, kreischen sie. Oliver Schmitt, Moderator für Verkehrssicherheit beim ADAC, hatte gerade sein Auto auf dem Schulhof auf 50 km/h beschleunigt und an der Stopplinie eine Vollbremsung vollführt. Neun Meter hat das Fahrzeug bis zum Stillstand gebraucht. „Das hätte ich nicht gedacht“, gibt Jueliette Zühlke zu. Die Elfjährige befindet sich damit in guter Gesellschaft. Ausnahmslos alle hatten ihren kleinen Verkehrskegel viel näher an die Stopp-Linie gesetzt. „Wir wissen, dass gerade die Fünft- und Sechstklässler teilweise noch sehr unaufmerksam sind, die Gefahr im Straßenverkehr unterschätzen“, sagt Schulleiterin Regina Schneider. Sie sei daher sehr froh, dass der ADAC nach längerer Pause mit diesem Programm vor Ort ist. Nachdem am Dienstag die fünf 5. Klassen in der Unterrichtsstunde der etwas anderen Art erfuhren, wie schwierig es ist, beim Wettlaufen abrupt abzustoppen, sind an diesem Donnerstag die vier 6. Klassen dran.

Dass beispielsweise allein in der Schrecksekunde ein Auto bei 50 km/h rund 14 Meter, bei 70 km//h aber schon 20 Meter zurücklegt, werden Juliette und ihre Klassenkameraden vermutlich in einigen Tagen sicher nicht mehr im Detail wissen. Doch dass die Autos nicht so schnell stehen, wie gedacht, das schon.

Von Ilka Fischer