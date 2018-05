Eilenburg Fahrzeugbau - Vor über 100 Jahren war Eilenburg ein Mekka der Auto-Industrie Autostadt Eilenburg – das klingt nach einem Märchen, ist aber Teil der Eilenburger Stadtgeschichte. Fünf Jahre lang wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Muldestadt Automobile der Spitzenklasse erfunden und produziert. Die Erfolgs-Geschichte endete dann aber abrupt.

Ein Blick in die Produktionshalle. Automobile am laufenden Band wurden von 100 Jahren in Eilenburg produziert. Quelle: Quelle: Archiv Andreas Bechert