Liemehna

Ein VW-Fahrer (18) beachtete am Sonntag, gegen 10.50 Uhr, beim Überqueren der S 4 in Richtung Liemehna, die Vorfahrt eines BMW nicht. Dieser war von rechts gekommen und passierte in dem Moment den Kreuzungsbereich Richtung Eilenburg. So konnte der Fahrer des BMW (35) den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, woraufhin alle Insassen beider Autos – VW Golf - Fahrer (18), Beifahrerin (18) und BMW - Fahrer (35), Ehefrau (35), Jungen (2, 5) – leicht verletzt wurden und ambulant in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 16.000 Euro.

Von LVZ